শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা প্রচারণার অংশ হিসেবে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কালিয়াকৈর পল্লী বিদ্যুৎ এলাকা থেকে শুরু করে র্যালিটি ঢাকা–টাঙ্গাইল মহাসড়ক হয়ে উপজেলার লতিফপুর এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।
র্যালির অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ফারুক হোসেনের মেয়ে তোয়ামনি, যিনি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আদলে সেজে র্যালিতে অংশ নেন। এ দৃশ্য দেখতে রাস্তায় উপস্থিত হাজারো নেতা–কর্মীর মাঝে উৎসাহের সৃষ্টি হয়।
প্রধান অতিথি হিসেবে র্যালিতে নেতৃত্ব দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্থায়ী সদস্য ও কালিয়াকৈর পৌরসভার সাবেক সফল মেয়র ও গাজীপুর ১ আসনের ধানের শীষের মনোনয় প্রত্যাশী জনাব মুজিবর রহমান।
এ ছাড়া উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি ইরানি সরকার, পৌর মহিলা দলের সভাপতি শাহনাজ, পৌর মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ইশরাত মনিসহ উপজেলা ও পৌর মহিলা দলের হাজারো নেত্রী ও কর্মী র্যালিতে অংশ নেন।