কালিয়াকৈর আফাজ উদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের কৃতি শিক্ষার্থীদের হেলিকপ্টারের সংবর্ধনা ও বর্ষ

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় আফাজ উদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও বর্ষ – সমাপনী ২০২৫ অনুষ্ঠানে কৃতি শিক্ষার্থীদের হেলিকপ্টার ঘোরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সকালে আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের আয়োজনে কৃতি শিক্ষার্থীদের হেলিকপ্টার সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উক্ত সংবর্ধনা ও বর্ষ-সমাপনী অনুষ্ঠানে ১৬ জন কৃতি শিক্ষার্থীদের হেলিকপ্টারে আকাশ পথে ঘুরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো : জলিল উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গাজীপুর -১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মেয়র মুজিবুর রহমান, কালিয়াকৈর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন, আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন ও উপাধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম, সমন্বয় (স্কুল শাখা) শেখ আব্দুর রহমান, চন্দ্রা সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আনন্দ কুমার দাস, জাথালিয়া মজিদচালা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোখলেসুর রহমান মাষ্টার, গোলাম নবী মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম, আফাজ উদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ফজলে রাব্বি ও গনিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও প্রভাষক রনি কুমার রায় সহ শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষিকা মন্ডলী সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন, নুসাইবা চৌধুরী স্নেহা, আদিবা আক্তার রুপা, শর্মিলা মৃধা, ফোজিয়া আক্তার লিসা, সিথিয়া আক্তার, জুই আক্তার, রত্না আক্তার, সুমাইয়া আক্তার, রিয়া আক্তার, গোলাম শাহরিয়ার, সালমান সানি, আতিকুর রহমান শাওন, দিয়া পাল অদিতি গোপ, বর্ষা সাহা। পরে আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অংশগ্রহনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।