কালিয়াকৈর উচ্চ তাপমাত্রায় ভূমিকম্প অনুভূত আতঙ্ক সকল মানুষ

শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর প্রতিনিধি:
গাজীপুর কালিয়াকৈর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শুক্রবার ২১ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩৯ মিনিটের ১০ সেকেন্ডের ভূমিকম্পে সারা বাংলাদেশ ভূমিকম্প অনুভূত করা হয়।
কেবল মাএ কোনো ক্ষতির পরিমাণ ও হতাহত সম্পর্কে কোনো তথ্য এখনো জানা যায়নি।উচ্চ ভূমিকম্পে সকল মানুষ ভয়ে আতঙ্কে আছে সাধারণ পেশাজীবী মানুষ।
তথ্য অনুযায়ী ইউএসজিএসের ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ২, আর গাজীপুর কালিয়াকৈর বিভিন্ন এলাকা য় ভূমিকম্প অনুভূত সৃষ্টি হয়
এদিকে ভূমিকম্পের সময় গাজীপুর কালিয়াকৈর ও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অনেকেই আতঙ্কে ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। ভূমিকম্পটি কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছিল।
গাজীপুর কালিয়াকৈর পোশাক কর্মী মোঃ আবুল হোসেন জানান ভয়ে আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি এরপর পরিবার নিয়ে