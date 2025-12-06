শনিবার, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:০৮ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈর উপজেলা সর্বস্তরের উলামা পরিষদের এর সাথে মতবিনিময় সভা ও দোয়া মাহফিল।

  আপডেট সময়: শনিবার, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫
কালিয়াকৈর উপজেলা সর্বস্তরের উলামা পরিষদের এর সাথে মতবিনিময় সভা ও দোয়া মাহফিল।

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ

গাজীপুর কালিয়াকৈর উপজেলা সর্বস্তরের উলামা পরিষদের সাথে মতবিনিময় সভা ও দোয়া মাহফিলের উপস্থিত ছিলেন বিএনপি কর্তৃক গাজীপুর ১ আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সাবেক মেয়র মুজিবুর রহমান।

শনিবার (০৬ ডিসেম্বর) সকাল ৮:৪০ টায় কালিয়াকৈর উপজেলা চন্দ্রা মসজিদ -এ হযরত ওমর (রাঃ) বি এন পি গাজীপুর ১ আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সাবেক মেয়র মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে কালিয়াকৈর উপজেলা সর্বস্তরের উলামা পরিষদের মতবিনিময় সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ১ আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মেয়র মুজিবুর রহমান।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ১ আসনের সংসদ পদপ্রার্থী সাবেক সফল মেয়র জনাব মোঃ মজিবর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি উক্ত উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মুফতি মোহাম্মদ এমদাদুল হক দারুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামিম।

মতবিনিময় সভার সঞ্চালনা করেন ওলামা পরিষদের দপ্তর সম্পাদক মুফতি নুর মোহাম্মদ বক্তব্য রাখেন পরিষদের সভাপতি আলহাজ্ব মুফতি ইমদাদুল হক সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা নুরুজ্জামান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল আজিজ সহ উপজেলার প্রত্যেক ইউনিয়নের সভাপতি ও পৌর ওয়ার্ডের ওলামা পরিষদের সকল সভাপতি সেক্রেটারিগণ।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কালিয়াকৈর উপজেলা পরিষদের সকল উলামা বৃন্দ ও কালিয়াকৈর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ আমজাদ হোসেন
সাবেক কাউন্সিলর ৫নং ওয়ার্ড মোঃ বেলায়েত হোসেন বেলাল আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক ৫নং ওয়ার্ড বি এন পিসাবেক যুগ্ম সম্পাদক হাজী মোঃশফিকুল ইসলাম (চান মিয়া)
উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন কালিয়াকৈর পৌর যুবদল যুগ্ন আহ্বায়ক আব্দুল হামিদ কালিয়াকৈর ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
মোঃ ফারুক হোসেন কালিয়াকৈর পৌর যুবদল, মো: সাইদুর রহমান সাধারণ সম্পাদক ৫ নং ওয়ার্ড কালিয়াকৈর পৌর যুবদল,
মোঃ নাজমুল সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল, মোঃজহিরুল ইসলাম পৌর যুবদল সদস্য, মোঃ শওকত হোসেন সহ সভাপতি ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল,লিটন সিনিয়র সহ-সভাপতি ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল, আরিফ হোসেন যুগ্ন সম্পাদক স্বেচ্ছাসেবক দল দল ৫ নং ওয়ার্ড
তাইজুল সহ সভাপতি ৫নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল, মোঃ জহিরুল ইসলাম সহ সভাপতি ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল,মোঃবাদশা মিয়া ৬ নং ওয়ার্ড সেক্রেটারি পৌর যুবদলকালিয়াকৈর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
মোঃ খোরশেদ আলম জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল মোঃ সোহাগ হোসেনসদস্য সচিব স্বেচ্ছাসেবক দল ৫ নং ওয়ার্ড,

কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদলের নেতকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সারোয়ার হোসেন রিদয়,যুগ্ম আহবায়ক কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদল সবুজ ৬ং ওয়ার্ড জিহাদ সিনিয়র সহ-সভাপতি ৫ং ওয়ার্ড ছাএদল রিফাত সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক ৫ং ওয়ার্ড ফাহাদ যুগ্ম সম্পাদক ৫নং ওয়ার্ড ছাএদল মোঃরাজিব হোসেন কালিয়াকৈর কলেজ ছাএদল সাহেদ, সিফাত, আল-আমিন,
রেদোয়ান, সিয়াম
উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন আরো ছাত্রদলের নেতা বৃন্দ।

