কালিয়াকৈর কংক্রিট মিক্সার গাড়ির চাকায় পৃষ্ট হয়ে এক অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর(গাজীপুর)প্রতিনিধি:
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে সড়ক দূর্ঘটনায় সোমবার দুপুরে১২:৫০টায় ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের কাটা ডিভাইডার দিয়ে পারাপার হওয়ার সময় জোড়াপাম্প সান চেরী গার্মেন্টস ও মদিনা গার্মেন্টস সংলগ্ন এলাকায় সড়ক পারাপারের সময় কংক্রিট মিক্সার গাড়ির চাকায় পৃষ্ট হয়ে এক অজ্ঞাত(৪০) নারী মৃত্যু। ওই গাড়ি ও চালক ও হেলপারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীত তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে নাওজোর হাইওয়ে পুলিশ।
তাতক্ষনিক ওই নারীর পরিচয় পাওয়া যায়নি। গ্রেফতারকৃতরা হলো গাড়ির চালক মনোয়ার হোসেন(৪২) ও হেলপার নাওন ইসলাম(২৩)। এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্র জানায় সোমবার সকালে ওই নারী জোড়াপাম্প এলাকায় মহাসড়ক পার হচ্ছিলো এসময় গাজীপুর গামী কংক্রিট মিক্সার গাড়ির চাকার সাথে পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়।
পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন। এসময় জনতা ওই গাড়ির চালক ও হেলপারকে গনপিটুনি দিয়ে পুলিশে দেয়।