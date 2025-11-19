কালিয়াকৈর চন্দ্র দারুল উলুম মাহমুদ নগর মাদ্রাসার তাফসীরুল কোরআন মাহফিল উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক মেয়র জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর প্রতিনিধি:
গাজীপুরের কালিয়াকৈর চন্দ্রা দারুল উলূম মাহমুদ নগর মাদ্রাসার তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাজীপুর ১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী জনাব মোঃ মজিবুর রহমান জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য বলেন গাজীপুর কালিয়াকৈর পৌরসভার পিছিয়ে পড়া সকল কাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ করব ইনশাআল্লাহ সকল সমাজে নৈতিকতা ও আদর্শিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গাজীপুর ১ আসন উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।’
বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাত ৯:৩০টায কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা দারুল উলুম মাহমুদ নগর মাদ্রাসার
মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব,প্রফেসর মোঃ আজিজুল হক প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর আজিজুল হক স্কুল এন্ড কলেজ, চান্দরা, কালিয়াকৈর । উক্ত মাহফিলের উদ্বোধক হিসেবে ছিলেন আলহাজ্ব মোঃ ইউসুফ আলী, ডিএমডি, ওয়ালটন, মাইক্রোটেক ইন্ডাস্টিল লিমিটেড,
এছাড়া, মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সাইজ উদ্দিন আহাম্মেদ, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কালিয়াকৈর পৌর বিএনপি,
উক্ত মাহফিলে আরো উপস্থিত ছিলেন
জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, চেয়ারম্যান, বি আর ডিপি কালিয়াকৈর উপজেলা,
কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক, মো: সারোয়ার হোসেন হৃদয়,
কালিয়াকৈর সরকারি কলেজ শাখার ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাজিব হোসেন,
, ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সিনিয়র সহ সভাপতি, জিহাদ, ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক,
ফাহাদ, রিফাত, সিফাত, সাহেদ,মোঃ সিয়াম, আলামিন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ
মাহফিলে দেশের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম তাফসীরুল কুরআনের বয়ান উপস্থাপন করেন।