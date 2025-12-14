কালিয়াকৈর ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থীর কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়

রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৩৪ অপরাহ্ন
কালিয়াকৈর ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থীর কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে দৌলতপুরে গ্রেফতার ১ ধর্মীয় বৈচিত্র মাথায় রেখে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার শিক্ষা দিবেন – কর্নেল একরামুল রাহাত নাগরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস  পালিত দৌলতপুরে বিএসএফের গুলিতে যুবকের মৃত্যু, ১৪ ডিসেম্বর লাশ হস্তান্তর
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১২ সময় দেখুন
শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ

গাজীপুর কালিয়াকৈর উপজেলা মৌচাক মধ্যপাড়া এলাকায় নির্বাচনী আলোচনা কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপি সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হাই,
উক্ত জনসভায় সঞ্চালনায় ছিলেন গাজীপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মোঃ সোলায়মান কবির,
উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
গাজীপুর-১ আসনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বি এন পির ধানের শীষের মনোনীত পদপ্রার্থী সাবেক সফল মেয়র মুজিবর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

রবিবার (১৪ডিসেম্বর) কালিয়াকৈর মৌচাক মধ্যপাড়া এলাকায় এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয় উক্ত জনসভায় হাজারো নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে পুরো এলাকা পরিণত হয় জনসমুদ্রে।

ছবিতে দেখা যায়, একটি অস্থায়ী মঞ্চ থেকে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখছেন। ব্যানারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে— “গাজীপুর-১ আসনে বিএনপির ধানের শীষের মনোনীত পদপ্রার্থী — যা জনসভাটির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। মঞ্চে উপস্থিত নেতারা সরকারের সমালোচনা ও দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে মাঠে থাকার আহ্বান জানান।

বক্তব্যে বক্তারা বলেন, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে থাকতে হবে। তারা দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জনসভা চলাকালে উপস্থিত নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। স্লোগান ও করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আশপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই জনসভা গাজীপুর-১ আসনে নির্বাচনী রাজনীতিকে আরও উন্নত করবে এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক সমীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

তারিখঃ১৪/১২/২০২৫ ইং

