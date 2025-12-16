বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২০ পূর্বাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈর বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের বিনম্র শ্রদ্ধা

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫
কালিয়াকৈর বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের বিনম্র শ্রদ্ধা

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:

কালিয়াকৈর উপজেলায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কর্মরত সাংবাদিকরা একাত্তরের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালবেলায় কালিয়াকৈর উপজেলা সদরের কেন্দ্রীয় স্বাধীনতা ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এ সময় উপজেলার বিভিন্ন স্কুল কলেজের সকল ছাত্রবৃন্দ ও মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত ও র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন
কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদলের নেতকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক, মো: সারোয়ার হোসেন হৃদয়, ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সিনিয়র সহ সভাপতি, জিহাদ, ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক, ফাহাদ, রিফাত, সিফাত, সাহেদ, মোঃসিয়াম হোসেন,আলামিন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

তারিখঃ১৬/১২/২০২৫ ইং

