কালিয়াকৈর শীতের মৌসুমী সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে থাকাই ক্রেতাদের মুখে ফুটেছে স্বস্তি হাসি সিয়াম

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধিঃ
শীতের আমেজ বাড়তে না
বাড়তেই গাজীপুর বিভিন্ন বাজারে মৌসুমি সবজির সমারোহ সবার নজর কেড়েছে। সরবরাহ বৃদ্ধি ও
অনুকূল আবহাওয়ার কারণে বাজারে এখন সয়লাব নানা রঙের শীতকালীন সবজি দিয়ে। দামও নিয়ন্ত্রণে থাকায় ক্রেতাদের মুখে ফুটেছে স্বস্তির হাসি।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) গাজীপুর,কোনাবাড়ি,সফিপুর, চন্দ্রা ও কালিয়াকৈর বাজারসহ শহরের বড় বড় কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, এখন মূলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, পুঁইশাক, লাউ, চাল কুমড়া, পালংশাক, মিষ্টিকুমড়াসহ শীতের নানাজাতের নতুন নতুন সবজির সমারোহ। দর একেবারে নাগালের মধ্যে। অধিকাংশ সবজি বিক্রি হচ্ছে গত সপ্তাহের চেয়ে অনেক কম দামে পাচ্ছে ক্রেতাগণ।
রাসেল বিক্রেতারা বলছেন, শীতের শুরুতেই উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যাপকহারে ঢাকার কাঁচা বাজারগুলোতে সবজি আসছে। সরবরাহ চাহিদার তুলনায় বেশি হওয়ায় বাজারে পণ্যের প্রাচুর্য তৈরি হয়েছে। এতে দামও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রয়েছে।
শীতের সবজিতে বাজার সয়লাভ হওয়ায় ক্রেতারা হাসিমুখে বাজার করছেন। ক্রেতারা বলছেন, শীতকালের মতো সারা বছর এমন সকল সবজি পাওয়া গেলে কম দামে বেশি বাজার করা সম্ভব হতো। এতে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে মাস শেষে কিছু টাকা সাশ্রয় করা যেত।
কালিয়াকৈর বাজারে আসা ক্রেতা সিয়াম আহমেদ জানান, গত সপ্তাহে শীতকালীন সবজি তেমন দেখা যায়নি। আজকে বাজারে শীতকালীন সবজিতে সয়লাভ। যেদিক তাকাই শুধু নানান জাতের সবজি। অনেকদিন পর সবজির বাজারে এমন স্বস্তি পেলাম। দাম কম, সবজি টাটকা— একেবারে শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। বাজারে সবজিগুলো কমদামে পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সারা বছর যদি বিক্রেতারা সকল সবজি এমন কম দামে বিক্রি করে; তাহলে আমরা স্বল্প দামে বেশি কেনাকাটা করতে পারব। এতে আমাদের ভিটামিনের ঘাটতি পূরণ হবে।
চন্দ্রা কাঁচাবাজারে আসা মনির বলেন, আমি সচারাচর বাজারে আসি না। আমার বড় ভাই সবসময় বাজার করে। আজকে শুক্রবার হওয়ায় বাজারে এসেছি। তবে, শীতের নানান জাতের সবজি দেখে মনে হচ্ছে শীতের একটা ঘ্রাণ পাচ্ছি। দামেও কম পাওয়া যাচ্ছে সবজিগুলো। সারা বছর এমন কম দামে সবজি কিনতে পারলে ভালো লাগবে। আমাদের শরীরের ভিটামিনের ঘাটতি পূরণ করতে স্বল্প দাম সহায়তা করবে। আমরা চাই সারাবছর সবজিগুলোর এমন কম দাম থাকুক।
চন্দ্রা কাঁচা বাজারের ব্যবসায়ী রাসেল মিয়া বলেন, শীতের শুরুতেই দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যাপক সবজি ঢুকছে। সরবরাহ বেশি হওয়ায় দামও তুলনামূলক কম। গত সপ্তাহের তুলনায় অধিকাংশ সবজির দাম কেজিতে ৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত কমেছে। আমরা চাই বাজারে সবসময় সবজি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকুক। এতে, আমরা যেমন কম দামে বিক্রি করতে পারব। তেমনি ক্রেতাদের মুখে হাসি থাকবে।
এদিকে, সাহেদ ক্রেতারা বলছেন, সব সময় তো বাজারে গেলে দামের চাপ থাকে। এই কয়েক দিন ধরে মনে হচ্ছে বাজার একটু মানুষবান্ধব হয়েছে।
অন্যদিকে, সবজি ব্যবসায়ীরা আশা করছেন, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে সামনে আরও সবজি আসবে বাজারে। এতে দাম আরও স্থিতিশীল থাকবে এবং ক্রেতাদের স্বস্তিও বাড়বে।