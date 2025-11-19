কালিয়াকৈর সফিপুর ফ্লাইওভারে ট্রাক–বাস সংঘর্ষে বাসের হেল্পার নিহত ১ জন

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর বাজার এলাকায় ফ্লাইওভারের উপরে ট্রাক ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বাস হেল্পার নিহত হয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সফিপুর ফ্লাইওভারের উপরে দ্রুতগতির একটি ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসটির সংঘর্ষ হলে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে বাসের হেল্পার ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। বাসের চালকসহ আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
দুর্ঘটনার পর পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটিকে আটক করা হলেও চালক পালিয়ে গেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।