  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬
কালিয়াকৈর সিলিন্ডার এলপিজি গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের দুর্ভোগ

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর:(গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার। হঠাৎ করে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন নিম্ন ও মধ্য আয়ের সাধারণ মানুষ। বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সরকার নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী প্রতি এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৩৫০ টাকা হওয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে বিভিন্ন দোকানে তা ২ হাজার থেকে ২ হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পাইকারি পর্যায়ে ১ হাজার ৮০০ থেকে ১ হাজার ৯৫০ টাকায় বিক্রি হলেও খুচরা বাজারে আরও বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। ওমেরা, পেট্রোম্যাক্সসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিলিন্ডার একইভাবে অতিরিক্ত দামে বিক্রি হতে দেখা যাচ্ছে।

সিলিন্ডার ব্যবহারকারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কালিয়াকৈর উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজার ও দোকানপাটে অধিকাংশ ব্যবসায়ী ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছেন। ফলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ রান্নাবান্নার জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস সংগ্রহ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। অনেক পরিবার বাধ্য হয়ে রান্না কমিয়ে দিচ্ছে বা বিকল্প জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে।

স্থানীয় ভোক্তারা অভিযোগ করে বলেন, প্রশাসনের তদারকি না থাকায় ব্যবসায়ীরা সুযোগ নিচ্ছেন। দ্রুত বাজার মনিটরিং জোরদার করে সরকারি নির্ধারিত মূল্যে এলপিজি গ্যাস বিক্রি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সকল পেশাজীবী মানুষ।

