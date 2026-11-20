শুক্রবার, ২০ নভেম্বর ২০২৬, ০৩:৩৮ অপরাহ্ন
অনুসন্ধান
Toggle navigation
প্রচ্ছদ
জাতীয়
বাংলাদেশ
রাজনীতি
বহি বিশ্ব
অর্থনীতি
ই-কমার্স
খেলাধুলা
বিনোদন
প্রযুক্তি
আইন-আদালত
শিক্ষা
ক্যারিয়ার
প্রবাস সংবাদ
শিরোনাম :
Ramayana Box Office Day 15: Ranbir Kapoor’s Film Continues Its Blockbuster Run, Crosses Rs 861 Crore in India | Bollywood News
Syed Mushtaq Live: SKY, Patidar in action as fourth round gets underway
২ বছরের মধ্যে রোহিঙ্গাদের ফেরাতে মিয়ানমারকে উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ আইসিজের
ডেঙ্গুতে আরও ২ মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ১৬১৫
রাবিতে ইসলামিক স্টাডিজ অ্যালামনাইয়ের তৃতীয় সম্মিলন ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর
ভাঁজ করে রাখা যাবে যে স্কুটার
ধর্ষণ-সহিংসতা ও ১০ হাজার রোহিঙ্গা হত্যা করেছে মিয়ানমার
KWK 9: Shanaya Kapoor Reveals Sanjay Kapoor’s ‘Favourite Topic’ To Discuss With Guys She Introduces Him To | Bollywood News
‘Thanks football’: World Cup, Champions League winner Juan Mata announces retirement at 38 after glittering career | Football News
আমি চাঁদাবাজি করলে আমাকেও হাতকড়া পরান
প্রচ্ছদ
খেলাধুলা
Syed Mushtaq Live: SKY, Patidar in action as fourth round gets underway
প্রতিবেদকের নাম
আপডেট সময়: শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৬
৮৩ সময় দেখুন
Source link
অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।
Facebook
Twitter
Digg
Linkedin
Reddit
Google Plus
Pinterest
Print
এই বিভাগের আরও খবর
‘Thanks football’: World Cup, Champions League winner Juan Mata announces retirement at 38 after glittering career | Football News
‘Mentor’ Singh Dhoni shifts from behind stumps to behind the scenes | Cricket News
‘Must be taught how to behave’: Vengsarkar criticises India players’ conduct against Pakistan after U19 Asia Cup win | Cricket News
‘We have to go with values’: Ex-Pakistan pacer Shoaib Akhtar on India’s aggressive celebrations at U19 Asia Cup final | Cricket News
India vs New Zealand Football Live Score, International Friendly 2026: Khalid Jamil in focus as India look to bounce back
India vs Pakistan, U19 Asia Cup Final Live Score: Sehwag and Dravid in focus as India eye record-extending ninth Under-19 Asia Cup title
সর্বশেষ সংবাদ
জয়প্রিয় সংবাদ
Ramayana Box Office Day 15: Ranbir Kapoor’s Film Continues Its Blockbuster Run, Crosses Rs 861 Crore in India | Bollywood News
Syed Mushtaq Live: SKY, Patidar in action as fourth round gets underway
২ বছরের মধ্যে রোহিঙ্গাদের ফেরাতে মিয়ানমারকে উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ আইসিজের
ডেঙ্গুতে আরও ২ মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ১৬১৫
রাবিতে ইসলামিক স্টাডিজ অ্যালামনাইয়ের তৃতীয় সম্মিলন ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর
ভাঁজ করে রাখা যাবে যে স্কুটার
ধর্ষণ-সহিংসতা ও ১০ হাজার রোহিঙ্গা হত্যা করেছে মিয়ানমার
KWK 9: Shanaya Kapoor Reveals Sanjay Kapoor’s ‘Favourite Topic’ To Discuss With Guys She Introduces Him To | Bollywood News
‘Thanks football’: World Cup, Champions League winner Juan Mata announces retirement at 38 after glittering career | Football News
আমি চাঁদাবাজি করলে আমাকেও হাতকড়া পরান
পিরোজপুরে প্রাথমিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন
শ্রীবরদীতে অবৈধ ভারতীয় কসমেটিকস জব্দ, আড়ালে মূল ব্যবসায়ীরা
Priyanka Chopra Dresses As Kylie Jenner For Halloween, Nick Jonas Joins As A Cowboy: ‘Unlikely Alliance’ | Bollywood News
মইজ্জ্যারটেকে আবাসিক হোটেলের আড়ালে দেহ ব্যবসার অভিযোগ
খাঁচায় থাকে না আকাশ
মিয়া গোলাম পরওয়ারের নামে ৭০০ ই-রিকশার অভিযোগ মিথ্যা: জামায়াত
Jailer 2 Box Office Day 17: Rajinikanth’s Film Picks Up Pace In Third Weekend, Nears ₹445 Crore | Regional Cinema News
‘ই-বাংলাদেশ পার্লামেন্ট’ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত সংসদে
India Vs New Zealand: Double injury blow! Two key players ruled out as New Zealand name updated ODI squad for India series | Cricket News
প্রযুক্তির জীবন চক্রের প্রভাব – Sarabangla
Privacy Policy
সব খবর
Privacy Policy
সব খবর
Privacy Policy
সব খবর
Privacy Policy
সব খবর
Privacy Policy
সব খবর
Privacy Policy
সব খবর
Editor & Publisher: Joynal Abedin
News Editor: M.A Kaosher
Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.
Email : bdnewstimes24@gmail.com
© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By
BD IT HOST