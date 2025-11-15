‎কুতুবদিয়ায়র কৈয়ারবিলে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর করুণ মৃত্যু

কুতুবদিয়া প্রতিনিধি:
কুতুবদিয়ার কৈয়ারবিল বড় মৌলভী বাড়ি এলাকায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর ২০২৫) সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।নিহতরা হলো,রামু উপজেলার বাসিন্দা ইলিয়াসের এক বছরের পুত্র আবদুল্লাহ এবং কবির আহমদের ৮ বছরের কন্যা জোসনা বেগম। জানা গেছে, পুকুরে পড়ে যাওয়া আবদুল্লাহকে উদ্ধার করতে গিয়ে জোসনাও পানিতে ডুবে যায়।
স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দু’জনকেই মৃত ঘোষণা করেন।নিহত দুই শিশুর পরিবার কৈয়ারবিল এলাকার শুঁটকি পল্লীতে কাজ করেন বলে জানা গেছে। হঠাৎ এই মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।