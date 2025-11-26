বুধবার, ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১১:১৮ অপরাহ্ন
‎কুতুবদিয়ায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী মেলা

  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৬ নভেম্বর, ২০২৫
‎কুতুবদিয়ায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী মেলা

দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি—প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা দেশের মতো কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।‎‎বুধবার (২৬ নভেম্বর) উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে সিটিজেন পার্ক প্রাঙ্গণে এ প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়।‎‎অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুতুবদিয়া প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. রফিকুল ইসলাম। উপ-সহকারী প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা এনামুল হকের সঞ্চালনায় মেলায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ক্যাথোয়াইপ্রু মারমা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাকিব উল আলম এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরমান হোসেনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।‎‎মেলা শেষে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ খামারিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

