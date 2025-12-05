কুবিতে প্রতিবর্তন নবান্ন উৎসব উদযাপন

কুবি: কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘প্রতিবর্তন নবান্ন উৎসব-১৪৩২’ উদযাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় প্রতিবর্তনের শিল্লীদের নৃত্যের তালে আর গানের সুরে ক্যাম্পাসে নতুন আবহের সৃষ্টি হয়।
এসময় প্রতিবর্তনের উপদেষ্টা মাহমুদুল হাসান, গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জিল্লুর রহমান ও অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. নাসির হোসাইন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
প্রতিবর্তনের সভাপতি মাহমুদুল হাসান হৃদয় বলেন, ‘প্রতিবর্তন সবসময় বাংলা সংস্কৃতিকে লালন ও প্রচারের জন্য কাজ করে এসেছে। আজ প্রতিবর্তনের উদ্যোগে নবান্ন উৎসব আয়োজন করতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ও গর্বিত মনে করছি। নবান্ন আমাদের বাংলার প্রাণের উৎসব। ফসলের ঘ্রাণ, মাটির টান, সোনালি শস্যের হাসি সব মিলেই নবান্ন শুধু একটি উৎসব নয়, বরং বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনবোধের প্রতিচ্ছবি।’