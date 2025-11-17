কুবিতে প্রোগ্রামিং ও সমস্যা সমাধানভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত 

কুবি প্রতিনিধি:
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) আইটি সোসাইটির উদ্যোগে প্রোগ্রামিং ও সমস্যা সমাধানভিত্তিক ‘স্টার্ট ইয়োর প্রবলেম সলভিং জার্নি উইথ ফাইট্রন’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকাল ৩ টায় প্রকৌশল অনুষদের কনফারেন্স রুমে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে অংশ নেন ‘ফাইট্রন’ নামক এড-টেক প্ল্যাটফর্মের ম্যানেজার ইমদাদুল হক এবং সিনিয়র সিএস ইনস্ট্রাক্টর মাহমুদ হোসাইন পিয়াস ও প্রকৌশল অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।
কর্মশালায় বক্তারা প্রোগ্রামিং ও সমস্যা সমাধানের খুটিনাটি বিষয় হাতে কলমে শেখান। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিং দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের কৌশল, ক্যারিয়ার গাইডলাইনসহ টেক জার্নিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
ফাইট্রনের ম্যানেজার ইমদাদুল হক বলেন, ‘প্রোগ্রামিং এমন একটি জিনিস, একবার মজা পেয়ে গেলে বারবার করতেই মন চায়, গেমিংয়ের মতো। সেটার জন্য একটু মনোযোগী হতে হবে। আমরা আসলে এই সেশনটাতে তোমাদের এই বিষয়টাকে রিস্টার্ট করে দেওয়ার জন্যই এসেছি, যাতে তোমরা কন্টিনিউ করতে পারো প্রোগ্রামিং এবং কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং, প্রবলেম সলভিং, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এই জিনিসপত্রগুলো আবার শুরু করতে পারো। ভার্সিটি লাইফে এক্সাম থাকবে, বিভিন্ন ক্লাবের কাজ থাকবে, তার পাশাপাশি প্রোগ্রামিংটা সবারই করা দরকার।’
কুবি আইটি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মেহরাব হোসেন শাকিব বলেন, ‘আমাদের ইউনিভার্সিটির সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের টেক আগ্রহী করার জন্য আমরা বরাবরই বিভিন্ন আয়োজন করে থাকি। আইটি সোসাইটির ২০২৫-২০২৬ কমিটির প্রথম আয়োজিত সেমিনার এটি, ফাইট্রনের সাথে।ফাইট্রন একটি এড-টেক প্ল্যাটফর্ম যা আমাদের আইসিটি এবং সিএসসি ডিপার্টমেন্টের একটি কোর সাবজেক্ট কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এর কোর নলেজের উপর আজকে সেমিনার নিচ্ছেন। ‘
তিনি আরও বলেন, ‘এখানে উপস্থিত ইন্সট্রাক্টর পিয়াস ভাই বর্তমানে এইরকম শতাধিক কোর্স নিচ্ছেন, ফাইট্রনের মাধ্যমে আমরা এমন একজন এক্সপার্টকে পেয়েছি যা আমাদের জন্য লাভজনক। আমাদের পরিকল্পনা আছে ফাইট্রনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের একটি হেকতন আয়োজন করব। এবং আজকের সেমিনার শেষে আগামী ৩ মাসের জন্য একটি কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং বুথ ক্যাম্প চালু করব।’