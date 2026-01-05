সোমবার, ০৫ জানুয়ারী ২০২৬, ১১:৩৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Timothée Chalamet Declares ‘Love’ For Kylie, ‘My Partner Of 3 Years’ As He Wins Critics Choice Award | Hollywood News রাত পোহালেই জকসু নির্বাচন, প্রস্তুত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় Kiara Advani Gives Fans First Peek Of Daughter Saraayah In Heartwarming Video | Bollywood News ‘Not playing to survive’: Joe Root defends Smith’s approach after poor dismissal in fifth Ashes Test | Cricket News কুবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবির, সেক্রেটারি সাইফুল Boman Irani On Working With Prabhas In The Raja Saab: ‘We Expect His Behaviour Would Be Like A Superstar And…’ | South-cinema News On This Day: When 15-year-old Pranav Dhanawade stunned cricket with 1,009 runs | Cricket News বিএনপির পক্ষে ৭০ শতাংশ ভোটার, জামায়াত পাবে ১৯ শতাংশ GCL 2025: Coaching three Candidates in one team; GM Thipsay’s masterclass behind SG Pipers’ title | Top Stories News তারেক রহমানের সঙ্গে লেবার পার্টি প্রতিনিধিদলের বৈঠক
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

কুবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবির, সেক্রেটারি সাইফুল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ৫ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৪ সময় দেখুন
কুবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবির, সেক্রেটারি সাইফুল


কুমিল্লা: কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের ২০২৬ সেশনের আংশিক কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ইংরেজি বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোজাম্মেল হোসাইন আবির ও সেক্রেটারি মনোনীত হয়েছেন লোক প্রশাসন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. সাইফুল ইসলাম।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শাখা শিবিরের অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজে বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, শাখার সদস্যদের নিয়ে শহিদ আব্দুল কাইয়ুম অডিটোরিয়ামে জরুরি সদস্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় ছাত্র অধিকার সম্পাদক আমিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ সিবগা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মাদরাসা সম্পাদক আলাউদ্দিন আবীর।

২০২৬ সেশনের জন্য শাখা সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষ্যে সদস্য সমাবেশে কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বাক্ষরিত ব্যালট পেপারে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনা শেষে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত মোজ্জাম্মেল হোসাইন আবিরকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নবনির্বাচিত সভাপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান।

সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত সভাপতি মোজ্জাম্মেল হোসাইন আবির শাখা সেক্রেটারি হিসেবে মো. সাইফুল ইসলামকে মনোনীত করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি মোজ্জাম্মেল হোসাইন আবির বলেন, ‘ছাত্রশিবির সবসময়ই শিক্ষার্থীদের কল্যাণে জন্য কাজ করে। সেই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও ক্যারিয়ারমুখী নানা কর্মসূচি এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার নিশ্চিতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির কাজ করে যাবে ইনশাল্লাহ। শিগগিরই পরামর্শ সভা ও পূর্ণাঙ্গ সেক্রেটারিয়েট গঠন হবে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
নিছক ভুল বলছে নির্বাচন কমিশন

নিছক ভুল বলছে নির্বাচন কমিশন

ঢাবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি মহিউদ্দিন, সেক্রেটারি আশিক

ঢাবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি মহিউদ্দিন, সেক্রেটারি আশিক

জকসুতে ডেমো ভোট গণনায় অসংগতির অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের

জকসুতে ডেমো ভোট গণনায় অসংগতির অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার সময় পরিবর্তন

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার সময় পরিবর্তন

নির্ধারিত সময়ে সম্পূরক বৃত্তি না দিলে প্রশাসনের পদত্যাগ দাবি জবি ছাত্রশক্তির

নির্ধারিত সময়ে সম্পূরক বৃত্তি না দিলে প্রশাসনের পদত্যাগ দাবি জবি ছাত্রশক্তির

বাকৃবি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন, উপস্থিতির হার ৮৯.৮%

বাকৃবি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন, উপস্থিতির হার ৮৯.৮%

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST