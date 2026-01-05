কুবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবির, সেক্রেটারি সাইফুল

কুমিল্লা: কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের ২০২৬ সেশনের আংশিক কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ইংরেজি বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোজাম্মেল হোসাইন আবির ও সেক্রেটারি মনোনীত হয়েছেন লোক প্রশাসন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. সাইফুল ইসলাম।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শাখা শিবিরের অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজে বিষয়টি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, শাখার সদস্যদের নিয়ে শহিদ আব্দুল কাইয়ুম অডিটোরিয়ামে জরুরি সদস্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় ছাত্র অধিকার সম্পাদক আমিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ সিবগা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মাদরাসা সম্পাদক আলাউদ্দিন আবীর।
২০২৬ সেশনের জন্য শাখা সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষ্যে সদস্য সমাবেশে কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বাক্ষরিত ব্যালট পেপারে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনা শেষে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত মোজ্জাম্মেল হোসাইন আবিরকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নবনির্বাচিত সভাপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান।
সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত সভাপতি মোজ্জাম্মেল হোসাইন আবির শাখা সেক্রেটারি হিসেবে মো. সাইফুল ইসলামকে মনোনীত করেন।
নবনির্বাচিত সভাপতি মোজ্জাম্মেল হোসাইন আবির বলেন, ‘ছাত্রশিবির সবসময়ই শিক্ষার্থীদের কল্যাণে জন্য কাজ করে। সেই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও ক্যারিয়ারমুখী নানা কর্মসূচি এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার নিশ্চিতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির কাজ করে যাবে ইনশাল্লাহ। শিগগিরই পরামর্শ সভা ও পূর্ণাঙ্গ সেক্রেটারিয়েট গঠন হবে।’