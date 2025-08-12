কুয়েতে ৫০ হাজার বিদেশির নাগরিকত্ব বাতিল

সম্প্রতি কুয়েতের প্রায় ৫০ হাজার মানুষের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ ফাহাদ ইউসুফ সউদ আল সাবাহ। আল-কাবাস পত্রিকাকে তিনি জানিয়েছেন, কয়েকটি দেশের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বহু ‘প্রতারক’ শনাক্ত করা হয়েছে। কুয়েতে সব নাগরিকত্বের নথি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এমনকি বর্তমান থেকে শুরু করে সাবেক সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদেরও এই তদন্তের আওতায় রাখা হয়েছে।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, দ্রুতই নতুন ইলেকট্রনিক জাতীয়তা সনদ চালু করা হবে।
সোমবার (১১ আগস্ট) আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, যারা অবৈধভাবে কুয়েতের নাগরিকত্ব নিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকরী হবে।
কারা বৈধভাবে নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য তা যাচাই করছে কুয়েতের নাগরিকত্বের জন্য গঠিত সর্বোচ্চ কমিটি। সংস্থাটি এসব মামলা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। যাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছে, তাদের অনেকের নামও প্রকাশ করা হয়েছে।
এ বছর এই অভিযান কঠোর হওয়ার পর থেকে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছে।
কুয়েত দ্বৈত নাগরিকত্ব অনুমোদন করে না অর্থাৎ কুয়েতের নাগরিকত্ব নিতে হলে আগের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হয়।
এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য- প্রতারকদের নাগরিকত্ব বাতিল করা। তবে কিছু ক্ষেত্রে ‘রাষ্ট্রের উচ্চ স্বার্থেও’ নাগরিকত্ব বাতিলের ঘটনা ঘটেছে। কুয়েতে নাগরিকত্ব বাবার মাধ্যমে সন্তানদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেওয়া হয়। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মনোনীত কুয়েতের নাগরিকদের নিয়ে গঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে বিদেশিদেরও নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধান রয়েছে।
কুয়েতের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লাখ, যার অধিকাংশই বিদেশি।