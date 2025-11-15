শনিবার, ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:৩০ অপরাহ্ন
কুষ্টিয়ায় উৎসবমুখর পরিবেশে অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিনের গণসংযোগ ও পথসভা Globetrotter Event: SS Rajamouli’s Next Titled ‘Varanasi’, Mahesh Babu’s Powerful First Look Unveiled | Telugu Cinema News IPL 2026 Retention: Retained and released players with purse remaining for all IPL teams | Cricket News দলের সিদ্ধান্তে একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে: রাগীব রউফ চৌধুরী কুবি লেখক ফোরামের দায়িত্ব হস্তান্তর-শপথ পাঠ ও পুরস্কার বিতরণ Jaaved Jafferi Reveals Ajay Devgn Once Fed Him Bhaang: ‘Felt Like Falling Into A Black Hole’ | Bollywood News ‘2 ball idhar se, please’: Rishabh Pant’s quick suggestion turns into instant success for Kuldeep Yadav – watch | Cricket News সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে নির্বাচনী গণসংযোগ: মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ‘Life Comes Full Circle’: Priyadarshan’s Iconic Frame With Saif Ali Khan And Mohanlal On Haiwaan Sets | Bollywood News IND vs SA: Spinners dismantle South Africa on Day 2; Ravindra Jadeja shines with four-for as Proteas reduced to 93/7 | Cricket News
কুষ্টিয়ায় উৎসবমুখর পরিবেশে অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিনের গণসংযোগ ও পথসভা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি, ফরিদ আহমেদ:

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ইবি থানার মনোহরদিয়া, ঝাউদিয়া, গোস্বামী দুর্গাপুর ও পাটিকাবাড়ি ইউনিয়নে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী কুষ্টিয়া জেলা বিএনপি সাবেক সাধারন সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য জনপ্রিয় নেতা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিনের গণসংযোগ ও পথসভায় সাধারণ মানুষের ঢল নামে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেদিকেই তিনি এগিয়েছেন, সেদিকেই দেখা গেছে উচ্ছ্বাস, ভালোবাসা আর আবেগে ভরা মানুষের ঢেউ।
স্থানীয়দের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে পুরো এলাকাজুড়ে তৈরি হয় উৎসবের আমেজ। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলোতে নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানান। অনেকেই আবেগ ধরে রাখতে না পেরে তাকে জড়িয়ে ধরেন। মানুষের মুখে মুখে শোনা যায় একটাই স্লোগান- “ভাই, আপনি মাঠে থাকেন ভোট দিয়ে আমরা আপনাকে জয়ী করব ইনশাআল্লাহ”।
মানুষের এমন নিখাদ ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয়দের খোঁজখবর নেন, তাদের স্বপ্ন-আশা ও দুঃখ-দুর্দশার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এলাকাবাসীর দৃঢ় প্রত্যয়- সোহরাব ভাই আমাদের হৃদয়ের নেতা, গণমানুষের মানুষ। আমরা তাকেই এমপি হিসেবে দেখতে চাই।”
স্থানীয়দের বিশ্বাস, দলের মনোনয়ন তাকে দেওয়া হবে-এটাই সদর উপজেলার হাজার হাজার মানুষের প্রত্যাশা। অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, এই গণসংযোগ কোনো সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়; বরং এটি ছিল মানুষের আস্থা, নির্ভরতা ও ভালোবাসার এক বিরল সমাবেশ। যেখানে অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন জয়ী হয়েছেন মানুষের অকৃত্রিম স্নেহ আর সীমাহীন সমর্থনে।
গণসংযোগ ও পথসভায় সদর উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

Globetrotter Event: SS Rajamouli’s Next Titled ‘Varanasi’, Mahesh Babu’s Powerful First Look Unveiled | Telugu Cinema News

দলের সিদ্ধান্তে একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে: রাগীব রউফ চৌধুরী

Jaaved Jafferi Reveals Ajay Devgn Once Fed Him Bhaang: ‘Felt Like Falling Into A Black Hole’ | Bollywood News

সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে নির্বাচনী গণসংযোগ: মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

‘Life Comes Full Circle’: Priyadarshan’s Iconic Frame With Saif Ali Khan And Mohanlal On Haiwaan Sets | Bollywood News

জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগে সরব পাইকগাছা পৌর এলাকা

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
