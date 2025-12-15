সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:৪৫ অপরাহ্ন
কুষ্টিয়ায় ৮১ কিলোমিটার এলাকায় বিজিবির তৎপরতা

  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ফরিদ আহম্মেদ, দৌলতপুর প্রতিনিধিঃ

সাম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলকায় ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কুষ্টিয়া সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারী এবং নিরাপত্তা জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ৪৭ বিজিবি কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের আওতাধীন ৮১ কিলোমিটার সীমান্তে তল্লাশি কার্যক্রম জোরদার করেছে বলে জানায় বিজিবি’র পক্ষ্য থেকে।
সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও যে কোন প্রকার দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিহত করার লক্ষ্যে কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি’র সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করার অংশ হিসাবে ১৩ ডিসেম্বর শনিবার থেকে বিশেষ নজরদারী করছে বলে জানানো হয়েছে।
বিজিবি কুষ্টিয়া ব্যাটালিন জানায়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ১৩১/৮- আর হতে ৮১/৩ এস পর্যন্ত প্রায় ৮১.৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তল্লাশি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার তারাগুনিয়া, আবেদেরঘাট, মিরপুর উপজেলার আমলাবাজার, মশানবাজার, দৌলতপুর উপজেলার কাথুলী, ধর্মদাহ এবং ডাংমড়কা এলাকাসহ সীমান্ত-সংলগ্ন বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী চেক পোষ্ট স্থাপন করে অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য দ্বারা টহল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকেই বর্ণিত এলাকা সমূহে যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।
কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল রাশেদ কামাল রনি জানান, সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও যে কোন প্রকার দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিহত করার লক্ষ্যে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সীমান্তের প্রতিটি পয়েন্টে তল্লাশি কার্যক্রম ও টহল জোরদার করা হয়েছে। এছাড়াও সীমান্তে যে কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ বা অপরাধমূলক তৎপরতা রোধে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে বিজিবি। দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের নজরদারি ও তল্লাশি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

