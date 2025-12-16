কুষ্টিয়া ও দৌলতপুর সীমান্তে ২ কোটি ৬১ লাখ টাকার মাদকসহ অবৈধমাল জব্দ

ফরিদ আহমেদ দৌলতপুর প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমান মাদকসহ চোরাচালানী অবৈধ মালামাল জব্দ করা হয়েছে। যার বাজার মুল্য ২ কোটি ৬১ লাখ ৮২ হাজার ৮শত ৮০ টাকা। যেগুলো ৪৭ বিজিবি’র সদর দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে বলে বিজিবি’র পক্ষ্য থেকে জানানো হয়েছে।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে ১১টার সময় এ তথ্য নিশ্চিত করেন কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।
বিজিবি জানায়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযানে ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোট ২ কোটি ৬১ লাখ ৮২ হাজার ৮শত ৮০ টাকার মাদকসহ চোরাচালানী মালামাল উদ্ধার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে- বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী “বেনাপোল এক্সপ্রেস” ট্রেন থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় এলএসডি ০৫ বোতল (৫০ এমএল) এবং ০১ কেজি ফরচুন বাসমতি চাউল। যার মূল্য ২ কোটি ৬০ লাখ ৪শত ৮০টাকা।
কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল রাশেদ কামাল রনি জানান, মালিকবিহীন অবস্থায় আটককৃত মাদকদ্রব্য ধ্বংসের নিমিত্তে ব্যাটালিয়ন সিজার ষ্টোরে এবং বাংলাদেশী পিয়াজের ফুল, বাইসাইকেল ও বাসমতি চাউল কাস্টমস অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ আনুমানিক ১০৩০ ঘটিকায় কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধীনস্থ চল্লিশপাড়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ৮৯/২-এস হতে আনুমানিক ৯০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চর পাড়া নামক স্থান হতে নম্বর-৬৯৫২৫ নায়েক জীবন কুমার এর নেতৃত্বে বিশেষ টহল দল কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করে মালিকবিহীন অবস্থায় ২৮ কেজি গাজা (০৫টি গাজার গাছ) আটক করতে সক্ষম হয়। যার আনুমানিক সিজার মূল্য-৯৮,০০০/- (আটানব্বই হাজার) টাকা এছাড়া সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মাদক পাচারসহ সব ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে বিজিবি।