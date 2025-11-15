কুষ্টিয়া দৌলতপুরে উপজেলা মানবিক চিকিৎসাসেবায় সুনাম কুড়াচ্ছেন ডা. মোঃ ইমদাদুল হক টোটন

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে উপজেলা (স্বাস্থ্য) চর্ম, যৌন, মেডিসিন, বাতব্যথা ও শিরা রোগের চিকিৎসায় পরিচিত নাম ডা. মোঃ ইমদাদুল হক টোটন। চিকিৎসা সেবায় তাঁর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও রোগীবান্ধব আচরণে এলাকাবাসীর আস্থা অর্জন করেছেন তিনি।
ডা:ইমদাদুল হক টোটন এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), পিজিটি (মেডিসিন), ডিভিডি (চর্ম ও যৌন), সিসিডি (বারডেম) এবং সিয়েমইউ চিকিৎসা সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত।
তিনি চর্মরোগ, যৌনরোগ, মেডিসিন, ডায়াবেটিস, এলার্জি, হাঁপানি, উচ্চ রক্তচাপ, বাতব্যথা, কোমর ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, পায়ের গোড়ালির ব্যথা, শিরা রোগ, দাদ, একজিমা, ব্রণ, সোরিয়াসিস, মুখ ও চোখের নিচে কালো দাগ, চুল পড়া/ফুসকুড়ি, হাত–পা ঘামা, যৌন দুর্বলতা, দ্রুত বীর্যপাতসহ মা–শিশু রোগের উন্নত চিকিৎসা প্রদান করেন।
ডা. ইমদাদুল হক টোটনের দৌলতপুর,লাইফ কেয়ার চেম্বার রোগী দেখেন ।
স্থানীয় পর্যায়ে সহজলভ্য ও সুলভ চিকিৎসা সেবা দিতে আগ্রহী এই চিকিৎসক নিয়মিত রোগীদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। মানবিক সেবার মাধ্যমে তাঁর এ উদ্যোগ এলাকাবাসীর মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।