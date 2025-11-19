দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়া দৌলতপুরে রোপা আমন ধানের নমুনা শস্য কর্তন উদ্বোধন করা হয়েছে।(১৮ নভেম্বর) মঙ্গলবার বিকেলে সাড়ে ৪টায় পিয়ারপুর ইউনিয়নের কামালপুর গ্ৰামে কৃষক মোঃ ইসরাফিলের জমিতে ব্রি-ধান-১০৩ জাতের শস্য কর্তন করা হয়।
এই নমুনা শস্য কর্তনের মাধ্যমে চলতি মৌসুমে রোপা আমন ১০৩ ধানের গড় উৎপাদন নির্ণয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়। কৃষকরা জানান, অনুকূল আবহাওয়া ও সময়মতো সার ও সেচ সুবিধা পাওয়ায় এ মৌসুমে ধানের ফলন আশানুরূপ হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন,কুষ্টিয়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ শওকত হোসেন ভূঁইয়া, অতিরিক্ত উপ পরিচালক শস্য মোঃ ওহিদুজ্জামান, এই সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভীন, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা আলী আহমেদ, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ শহিদুল ইসলাম, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আসাদুল ইসলাম, মোঃ শাহরিয়ার শামীম,আবু বকর সিদ্দিক, জেলা পরিসংখ্যান সহকারী অফিসার, মোঃ সাহানুর রহমান ,উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস চেইনম্যান সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ।
উপজেলায় এ মৌসুমে রোপা আমন ধান আবাদ হয়েছে ১৯ হাজার ৮০০শ’ ৮০ হেক্টর জমিতে। কৃষক ইসরাফিল এর জমির শস্য কর্তন শেষে দেখা গেছে, বিঘা প্রতি ধান উৎপাদন হয়েছে ২১ থেকে ২২ মন।