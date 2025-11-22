কুষ্টিয়া দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক আটক

দৌলতপুর(কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
দৌলতপুর সীমান্ত থেকে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জামালপুর বিওপির টহল দল ওপেনদার (৩৫) নামে ওই ওই ভারতীয় নাগরিককে আটক করে।
বিজিবি জানায়, দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৫২/৬-এস থেকে প্রায় ২০০ গজ ভেতরে ক্যাম্পপাড়া এলাকা থেকে ওই যুবককে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তাঁর নাম ওপেনদার এবং বাড়ি ভারতের বিহার রাজ্যের উচ্ছাগাও থানার শাখে খাস ইন্দ্রাটোল গ্রামে বলে জানান। তবে তিনি তাঁর বাবার নাম বলতে পারেননি। এ সময় তার কাছ থেকে ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুদ্রা এবং বাংলাদেশের একটি ট্রেনের দুটি টিকিট পাওয়া গেছে। তবে ওই যুবকের কাছে কোনো ভারতীয় কাগজপত্র পাওয়া যায়নি।
বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলাম বলেন আটকৃতকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আটক ব্যক্তিকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।