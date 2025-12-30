খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ইউজিসি’র শোক

ঢাকা: সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুবরণ করেন।
শোকবার্তায় ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ফায়েজ বলেন, ‘দৃঢ়চেতা ও সাহসী এই নেত্রী গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তরুণ প্রজন্মের কাছে তিনি একজন অনুকরণীয় নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার এই প্রয়াণ জাতির জীবনে এক অপূরণীয় ক্ষতি এবং দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করলো।’
তিনি মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
উল্লেখ্য, তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্নাতক পর্যায়ে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউজিসির মাধ্যমে ‘প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক’ প্রবর্তনের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া তার শাসনামলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যা দেশের উচ্চশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশে নারী শিক্ষার প্রসারেও তার অবদান রয়েছে।