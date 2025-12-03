খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় পিরোজপুরে তাঁতি দলের দোয়া মাহফিল

পিরোজপুর :
বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি কামনায় পিরোজপুরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৩ নভেম্বর) মাগরিববাদ পিরোজপুর সদর উপজেলা তাঁতি দলের উদ্যোগে পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নিজ কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর সদর উপজেলা তাঁতী দলের আহ্বায়ক মো. মিজানুর রহমান, সদস্য সচিব খায়রুল ইসলাম সোহাগ, যুগ্ম আহ্বায়ক – আবুল হাসান, শহিদুল ইসলাম, মাসুম জোমাদ্দার, সাইদুল ইসলাম সরদার সহ তাঁতি দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এসময় তারা বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা, দীর্ঘায়ু এবং দেশের শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করেন।