খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় রাঙ্গামাটিতে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত

আহমদ বিলাল খান
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনায় দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোনাজাত পরিচালনা করেন হাজী ধনমিয়া পাহাড় জামে মসজিদের খতিব ও ছাতক দারুস সুন্নাহ লতীফীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল বাছিত খান।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাতে রাঙ্গামাটি পৌর এলাকার হাজী ধনমিয়া পাহাড়, পশ্চিম ওমদা মিয়া এবং মিয়াজি পাহাড় এলাকাবাসীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি এবং দেশের শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
মাহফিলে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম বি.এম শাহিন কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ও চট্টগ্রাম গাউছুল আজম জিলানী (রহঃ) জামে মসজিদের খতিব আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মুর্শেদুল আলম আনোয়ারী, চট্টগ্রাম সাতবাড়িয়া শাহ্ আমানত (রহঃ) দাখিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পটিয়া কচুয়াই কালো জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুহাম্মদ রবিউল হাসান দায়েমী, খান জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মোঃ আজিজুর রহমান।
রাঙ্গামাটি পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার মোহাম্মাদ আবু জাফর লিটনের সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুব দলের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ আব্দুল সালাম বাবলু, জেলা কৃষক দলের সেক্রেটারি মোঃ রবিউল হোসেন বাবলু, জেলা ছাত্রদলের জয়েন্ট সেক্রেটারি মোঃ সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ।
উক্ত মাহফিল সঞ্চালনা করেন স্বর্ণটিলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মোহাম্মদ তানজিলুর রহমান।