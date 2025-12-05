শুক্রবার, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৭ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিশেষ মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
আহমদ বিলাল খান

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় সারা দেশের ন্যায় পার্বত্য রাঙ্গামাটিতে বিশেষ মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর রাঙ্গামাটি পৌর এলাকার হাজী ধনমিয়া পাহাড় জামে মসজিদে দলের পক্ষ থেকে এই মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিলাদ মাহফিল ও মোনাজাত পরিচালনা করেন হাজী ধনমিয়া পাহাড় জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল বাছিত খান।

মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুব দলের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ আব্দুল সালাম বাবলু, জেলা কৃষক দলের সেক্রেটারি মোঃ রবিউল হোসেন বাবলু, জেলা ছাত্রদলের জয়েন্ট সেক্রেটারি মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, জেলা যুব দলের সদস্য মোঃ নাজিম উদ্দিন, সদর উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদ হোসেন প্রমুখ। অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবুল হোসেন রতন, জেলা কৃষক দলের নেতা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মোন্না এবং এলাকার সর্বস্তরের মুসল্লি বৃন্দ।

