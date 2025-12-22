মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২৪ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
কালিয়াকৈরে পারিবারিক কলহের জেরে এক নারীর মৃত্যু James Ransone’s Wife Shares Heartbreaking Tribute After His Death By Suicide: ‘I Told You…’ | Hollywood News বরিশাল-৬আসনে বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী আবুল হোসেনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ। সাধারন জনগণকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য আহবান সিয়াম খুলনায় এনসিপি নেতা গুলিবিদ্ধ, দর্শনা সহ দামুড়হুদার সীমান্তে বিজিবির জরুরী সতর্কতা ভূঞাপুরে এক ভূয়া ডাক্তারের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা BCCI to give massive pay hike to India’s women domestic cricketers | Cricket News GCL 2025: Anish Giri’s SG Pipers loses in final group-stage match, but still qualifies for finale against Continental Kings | Chess News The Odyssey Trailer: Matt Damon Battles Monsters In Christopher Nolan’s Epic Journey Home | Hollywood News বর্ণাঢ্য আয়োজনে ইবিতে বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস পালিত
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

খুলনায় এনসিপি নেতা গুলিবিদ্ধ, দর্শনা সহ দামুড়হুদার সীমান্তে বিজিবির জরুরী সতর্কতা

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ২১ সময় দেখুন
খুলনায় এনসিপি নেতা গুলিবিদ্ধ, দর্শনা সহ দামুড়হুদার সীমান্তে বিজিবির জরুরী সতর্কতা

সাব্বীর আলিম, দামুড়হুদা চুয়াডাঙ্গা,

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) খুলনা বিভাগীয় প্রধান ও শ্রমিক সংগঠনের খুলনা বিভাগীয় সংগঠক মোতালেব শিকদার দুর্বৃত্তদের গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছেন।

ঘটনার পরপরই চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত দামুড়হুদা উপজেলাসহ আশপাশের সমস্ত সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি ও তল্লাশি কার্যক্রম ব্যাপকভাবে জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ- বিজিবি।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা বিজিবি-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো: নাজমুল হাসান।

বিজিবি জানায়, ২২ ডিসেম্বর সকাল আনুমানিক ১১টা ৪৫ মিনিটে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গা এলাকায় দুর্বৃত্তরা মোতালেব শিকদারের মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মোতালেব শিকদারের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে উন্নত পরীক্ষার জন্য তাকে শেখপাড়া সিটি ইমেজিং সেন্টারে নেয়া হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) আওতাধীন মেইন পিলার ৭৫/৩-এস থেকে ১৩১/৮-আর পর্যন্ত প্রায় ১১৩ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি ও নজরদারি কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। ঝুকিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে নিয়মিত ও বিশেষ টহল, গোয়েন্দা নজরদারি এবং অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো: নাজমুল হাসান জানান, মোতালেব শিকদারের ওপর হামলার সাথে জড়িত কেউ যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত অতিক্রম করে পালাতে না পারে, সেজন্য বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সীমান্তের প্রতিটি পয়েন্টে কঠোর তল্লাশি চলছে।

এছাড়া দর্শনা আইসিপি, দর্শনা, সুলতানপুর, বারাদী, বড়বলদিয়া, ফুলবাড়ী, ঠাকুরপুর, মুন্সিপুর, হুদাপাড়া, জগন্নাথপুর, আনন্দবাস, মুজিবনগর, নাজিরাকোনা, দাড়িয়াপুর, বুড়িপোতা, বাজিতপুর, ঝাঝা, ইছাখালী, রুন্দ্রনগর ও শৈলমারী বিওপিসহ সীমান্তসংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। সকাল থেকেই এসব এলাকায় যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর নিবিড় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কালিয়াকৈরে পারিবারিক কলহের জেরে এক নারীর মৃত্যু

কালিয়াকৈরে পারিবারিক কলহের জেরে এক নারীর মৃত্যু

James Ransone’s Wife Shares Heartbreaking Tribute After His Death By Suicide: ‘I Told You…’ | Hollywood News

James Ransone’s Wife Shares Heartbreaking Tribute After His Death By Suicide: ‘I Told You…’ | Hollywood News

বরিশাল-৬আসনে বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী আবুল হোসেনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ।

বরিশাল-৬আসনে বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী আবুল হোসেনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ।

সাধারন জনগণকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য আহবান সিয়াম

সাধারন জনগণকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য আহবান সিয়াম

ভূঞাপুরে এক ভূয়া ডাক্তারের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ভূঞাপুরে এক ভূয়া ডাক্তারের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

The Odyssey Trailer: Matt Damon Battles Monsters In Christopher Nolan’s Epic Journey Home | Hollywood News

The Odyssey Trailer: Matt Damon Battles Monsters In Christopher Nolan’s Epic Journey Home | Hollywood News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST