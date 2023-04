Rx প্রতীকটি ল্যাটিন ‘recipe’ শব্দ থেকে নেওয়া, যার অর্থ হল To take অর্থাৎ ‘আপনি নিন’। এছাড়া, Medical Dictionary মতে Rx একটি ল্যটিন শব্দ যা recipe ও to take এই দুটি কথাকে বোঝায়।