মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০১:৫৪ পূর্বাহ্ন
গণভোটের মার্কা কি! ভোট তো মার্কা দেখে দেই!

  আপডেট সময়: সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

বাংলাদেশের চায়ের রাজধানী হিসেবে খ্যাত মৌলভীবাজার জেলা। জেলার ৯২টি চা বাগান কাজ করেন প্রায় পৌনে তিন লাখ চা শ্রমিক। ভোট ঘনিয়ে আসায় কদর বেড়েছে অবহেলিত এই মানুষদের।

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সঙ্গে যোগ হলো অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক আয়োজন করেছে গণভোটের। ভোটের আর বাকি মাত্র ৩ দিন। ভোট ঘনিয়ে আসায় প্রচারণা, গণসংযোগে সরগরম হয়ে উঠেছে চা বাগান অধ্যুষিত এলাকা মৌলভীবাজার জেলার ৪টি সংসদীয় আসনে। পাশাপাশি সরকারও ইতিমধ্যে গণভোট সম্পর্কে জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারি দপ্তর কিংবা রাজপথ সবখানে বড় বিলবোর্ডের মাধ্যমে গণভোটের বিষয়বস্তু প্রচারিত হচ্ছে, তারপরেও চা-বাগানের সাধারণ ভোটারদের বড় একটি অংশ গণভোটের বিষয়ে রয়ে গেছেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে ধোঁয়াশার চাদরে মোড়ানো। গণভোটে ‘হ্যাঁ’ নাকি ‘না’ এর পক্ষে চা শ্রমিক, সাধারণ দিনমজুররা, তা জানতে চাইলে উল্টো তারাই প্রশ্ন রাখেন গণভোটের মার্কা কী? তারা বলেন, আমরা তো ভোট দেই মার্কা দেখে। কিন্তু গণভোটের তো কোনো মার্কা নেই, প্রার্থী নেই? কেউ আসেওনি আমাদের কাছে, তাহলে আমরা কাকে ভোট দেব?

দশকের পর দশক ধরে এ জেলার প্রান্তিক চা-শ্রমিকরা বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন আর শিক্ষার অভাবে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে এখনও রয়ে গেছেন অজ্ঞ, তাদের জীবন মূলত বাগানকেন্দ্রিক। কম মজুরি এবং মৌলিক অধিকার বঞ্চনার ঘেরাটোপে তারা সীমাবদ্ধ, যা দেশে সচেতনতা তৈরিতে অনেক বাধা সৃষ্টি করে।

নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রা। এবার চা শ্রমিকদের পাশাপাশি জয় পরাজয়ে আরেক নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছেন জেলার প্রবাসী ভোটাররাও। তাই গণভোটের জয় পরাজয়ে তারা কতটা নির্ণায়ক ভূমিকা রাখতে পারলেন তা দেখতে অপেক্ষা করতে হবে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি ভোট গ্রহণ পর্যন্ত।

রাঙামাটিতে একমাত্র নারী প্রার্থীর সংবাদ সম্মেলন: নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

বাকেরগঞ্জে সাংবাদিকদের সাথে জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময়:-আজ সোমবার বিশাল জনসভা ও গণমিছিল

চাঁদা দাবি করার অভিযোগে যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের তিন নেতাকে গ্রেপ্তার

থাই নির্বাচনে অনুতিনের জয়, গণভোটে নতুন সংবিধানের পক্ষে রায়

ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না

কালিয়াকৈর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির সমর্থনে লিফলেট বিতরণে ব্যস্ত সময় কাটছে নেতাকর্মীদের

