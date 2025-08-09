Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  বাংলাদেশ

গাজীপুর সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ফেনীর সাংবাদিক ইউনিয়ন মানববন্ধন

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ৩:১৯ অপরাহ্ণ
গাজীপুর সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ফেনীর সাংবাদিক ইউনিয়ন মানববন্ধন

বিশেষ প্রতিনিধি

Advertise here

গাজীপুরে প্রতিদিনের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার সাংবাদিক মো. আসাদুজ্জামান তুহিনকে জবাই করে নির্মম করে হত্যা ও সারা দেশে সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে সাংবাদিক ইউনিয়ন ফেনী। শনিবার সকালে ফেনী শহীদ মিনার চত্বরে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক ইউনিয়ন ফেনীর সভাপতি ও বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রতিনিধি সিদ্দিক আল মামুনের সভাপতিত্বে ও নিউজ টুয়েন্টি ফোর প্রতিনিধি ইয়াছিন সুমন সঞ্চালনায় মানববন্ধন শুরু হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ফেনী জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক শেখ ফরিদ বাহার।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন- এবি পার্টির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইন্জিনিয়া শাহ আলম বাদল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ফেনী জেলার সভাপতি গাজী এনামুল হক ভূঁইয়া।

আরো বক্তব্য বাংলাভিশন জেলা প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম, আরটিভি প্রতিনিধি আজাদ মালধার, আমার বার্তার প্রতিনিধি সাঈদ খান, এস.এ টিভির প্রতিনিধি শেখ ফরিদ আত্তার, কালের কন্ঠের প্রতিনিধি কামরুল হাসান লিটন, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি জিয়া উদ্দিন সোহাগ, আইনজীবি মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী মোর্শেদ ও খুরশীদ আলম, খেলাফত মজলিস জেলার সহ-সভাপতি মাইন উদ্দিন চৌধুরী, জয়েন্ট সেক্রেটারি আজিজ উল্লাহ আহমদী, গণ-অধিকার পরিষদ ফেনীর সদস্য সচিব মোঃ রেজাউল করিম, ফেনী সদর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন, ছাত্র আন্দোলন ফেনীর সহ-সভাপতি নাদের চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক ফেনীর সভাপতি জিয়া উদ্দিন।

এসময় সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত থেকে আরো বক্তব্য রাখেন- চ্যানেল এস প্রতিনিধি আহসান উল্লাহ, জিটিভির প্রতিনিধি জসিম ফরায়েজী, ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ফেনীর সাবেক সভাপতি এম এমরান পাটোয়ারী, নবচেতনা প্রতিনিধি সাহেদ চৌধুরী, ভোরের ডাক প্রতিনিধি ইলিয়াস সোহাগ, লাখোকন্ঠের প্রতিনিধি মোঃ ইসমাইল, গণকন্ঠের প্রতিনিধি ইয়াছিন আরাফাত মজুমদার, ভোরের আকাশের প্রতিনিধি তানজিদ শুভ, ডেইলি ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি মেহেরাব হোসেন মেহেদী, ফেনী সমাচার প্রতিনিধি এম. কাওছার, ভোরের আওয়াজ প্রতিনিধি শাহাদাত সাজু, বাংলাদেশ সমাচার প্রতিনিধি মোঃ হারুন, সোনালী কন্ঠের প্রতিনিধি তানভীর চৌধুরী, নয়াপয়াগমের প্রতিনিধি ফখরুল ইসলাম, আমার ফেনীর প্রতিনিধি কামরুল হাসান নিরব, অনলাইন ফেনীর প্রান্তরের প্রতিনিধি সিরাজুল হক টিপু, বাংলা প্রেসের প্রকাশক আবু দারদা মানু, দেশের পত্রের প্রতিনিধি মোঃ আনোয়ার হোসেন, ফেনীর শক্তির প্রতিনিধি ওমর ফারুক, একুশে সংবাদের আবদুল্লাহ নোমান ও সংবাদকর্মী এস.এস খোকন’সহ আরো অনেকেই।

উপস্থিত বক্তারা বলেন, সারা দেশে সাংবাদিক হত্যার তালিকা ক্রমেই বাড়ছে। নির্যাতন-নিপীড়নে সাংবাদিকেরা আজ বাকরুদ্ধ। আমরা সাংবাদিকদের এবং তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা চাই। অপরাধীরা যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, তাদের গ্রেপ্তার করে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। মানববন্ধন ও সমাবেশে বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত প্রেসক্লাব, রিপোর্টাস ইউনিটি ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

বিডিনিউজে সর্বশেষ

গাজীপুর সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ফেনীর সাংবাদিক ইউনিয়ন মানববন্ধন
গাজীপুর সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ফেনীর সাংবাদিক ইউনিয়ন মানববন্ধন
সর্বশেষ সংবাদ
খাগড়াছড়ি রামগড় পৌরসভা সোনাইপুল বাজারে জননী ফার্মেসী অভিযান – ৪ লক্ষ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ – জরিমানা ৫০ হাজার টাকা
খাগড়াছড়ি রামগড় পৌরসভা সোনাইপুল বাজারে জননী ফার্মেসী অভিযান – ৪ লক্ষ টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ – জরিমানা ৫০ হাজার টাকা
সর্বশেষ সংবাদ
Bad Road: চন্দ্রকোনার খারাপ রাস্তা দ্রুত সারাইয়ের দাবি গ্রামবাসীদের | দক্ষিণবঙ্গ
Bad Road: চন্দ্রকোনার খারাপ রাস্তা দ্রুত সারাইয়ের দাবি গ্রামবাসীদের | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
ঢাকা শান্তিনগরের বাসা থেকে আটক। ফেনী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তপন
ঢাকা শান্তিনগরের বাসা থেকে আটক। ফেনী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তপন
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলকে গার্ড অব অনার ও পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলকে গার্ড অব অনার ও পুষ্পস্তবক অর্পণ

 করোনার মধ্যেও চট্টগ্রাম বন্দর সচল রাখায় শ্রমিকদের প্রণোদনা

করোনার মধ্যেও চট্টগ্রাম বন্দর সচল রাখায় শ্রমিকদের প্রণোদনা

 রান্নাঘরে ভুল চিমনি ইনস্টল করেননি তো? আখেরে ক্ষতি হচ্ছে, আপনার জন্য কোনটি সঠিক, কেনার আগে জেনে নিন What should you choose for your kitchen duct or ductless chimney – News18 Bangla

রান্নাঘরে ভুল চিমনি ইনস্টল করেননি তো? আখেরে ক্ষতি হচ্ছে, আপনার জন্য কোনটি সঠিক, কেনার আগে জেনে নিন What should you choose for your kitchen duct or ductless chimney – News18 Bangla

 নতুন করে ফিরে পাওয়া জীবন

নতুন করে ফিরে পাওয়া জীবন

 আরো দুই লাখ টন আমন চাল কিনবে সরকার

আরো দুই লাখ টন আমন চাল কিনবে সরকার

 Kirron Kher Asks Sikandar Kher to Get Married in Adorable Video

Kirron Kher Asks Sikandar Kher to Get Married in Adorable Video

 Date, Puja Vidhi, Puja Samagri, Fasting Timings, and Moonrise Time

Date, Puja Vidhi, Puja Samagri, Fasting Timings, and Moonrise Time

 Kareena Kapoor Opens Up About Sex Scenes In Bollywood: ‘I Might Not Be Comfortable Doing…’

Kareena Kapoor Opens Up About Sex Scenes In Bollywood: ‘I Might Not Be Comfortable Doing…’

 মুন্নু এগ্রোর দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

মুন্নু এগ্রোর দ্বিতীয় প্রান্তিক প্রকাশ – Corporate Sangbad

 'জ্যারা রুকিয়ে তো…' ফোনের রিংটোন শুনতেই আচমকা থামিয়ে দিল GRP, পরক্ষণেই যা ঘটল, ছুটল ঘাম!

'জ্যারা রুকিয়ে তো…' ফোনের রিংটোন শুনতেই আচমকা থামিয়ে দিল GRP, পরক্ষণেই যা ঘটল, ছুটল ঘাম!
Advertise here