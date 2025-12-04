বৃহস্পতিবার, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৩৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Before Dhurandhar, A Look At Akshaye Khanna’s Iconic Roles গাজীপুর ১ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান দৌলতপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে একজন নিহত Heart-Wrenching Dialogues From Dhanush And Kriti Sanon Starrer বাকৃবিতে বায়োটেকনোলজি কারিকুলাম প্রণয়ন কর্মশালা If You Loved Gustaakh Ishq, Add These Films In Your Watchlist Too প্রাইভেট প্রেসে ব্যালট পেপার না ছাপানোর আহ্বান বিএনপির ‘Absolutely filthy’: ‘Gutted’ Nathan Lyon voices anger after being dropped from Gabba Ashes Test | Cricket News দিল্লির সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক একটা বিষয় নিয়ে পড়ে থাকবে না: রিয়াজ হামিদুল্লাহ Wasim Akram ‘still the pinnacle’: Mitchell Starc after breaking Pakistan legend’s record | Cricket News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

গাজীপুর ১ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ২৫ সময় দেখুন
গাজীপুর ১ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর(গাজীপুর) প্রতিনিধি:

নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গাজীপুর ১আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন কালিয়াকৈর পৌরসভার সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান।
বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টায় বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র সংবাদ সম্মেলনে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ ঘোষণা দেন।
মনোনয়ন ঘোষণার পর এক প্রতিক্রিয়ায় গাজীপুর ১আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী বাংলাদেশ বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, কালিয়াকৈর পৌরসভার সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান, নির্বাচনে মনোনয়ন প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। এখন ধানের শীষের বিজয়ের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। আমরা সকল দ্বিধাদন্দ ভুলে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে কাজ করবো।
তিনি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য বলেন, কোন প্রকার রং ছিটানো, আনন্দ মিছিল, কারো প্রতি রুঢ় আচরণ করা যাবে। সকলকে নফল নামাজ পড়ে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া করতে হবে। কোন প্রকার মানুষের কষ্টের কারণ যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Before Dhurandhar, A Look At Akshaye Khanna’s Iconic Roles

Before Dhurandhar, A Look At Akshaye Khanna’s Iconic Roles

দৌলতপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে একজন নিহত

দৌলতপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে একজন নিহত

Heart-Wrenching Dialogues From Dhanush And Kriti Sanon Starrer

Heart-Wrenching Dialogues From Dhanush And Kriti Sanon Starrer

If You Loved Gustaakh Ishq, Add These Films In Your Watchlist Too

If You Loved Gustaakh Ishq, Add These Films In Your Watchlist Too

প্রাইভেট প্রেসে ব্যালট পেপার না ছাপানোর আহ্বান বিএনপির

প্রাইভেট প্রেসে ব্যালট পেপার না ছাপানোর আহ্বান বিএনপির

দিল্লির সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক একটা বিষয় নিয়ে পড়ে থাকবে না: রিয়াজ হামিদুল্লাহ

দিল্লির সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক একটা বিষয় নিয়ে পড়ে থাকবে না: রিয়াজ হামিদুল্লাহ

খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
তারেক রহমান কি দেশের পথে?
তারেক রহমান কি দেশের পথে?
শ্যামনগরে লবণ সহনশীল ফসল ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
শ্যামনগরে লবণ সহনশীল ফসল ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন এর উদ্বোধন
ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন এর উদ্বোধন
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
হোয়াটসঅ্যাপে এবার টাকাও পাঠানো সম্ভব
হোয়াটসঅ্যাপে এবার টাকাও পাঠানো সম্ভব
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST