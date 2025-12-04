গাজীপুর ১ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর(গাজীপুর) প্রতিনিধি:
নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গাজীপুর ১আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন কালিয়াকৈর পৌরসভার সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান।
বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টায় বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র সংবাদ সম্মেলনে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ ঘোষণা দেন।
মনোনয়ন ঘোষণার পর এক প্রতিক্রিয়ায় গাজীপুর ১আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী বাংলাদেশ বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, কালিয়াকৈর পৌরসভার সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান, নির্বাচনে মনোনয়ন প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। এখন ধানের শীষের বিজয়ের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। আমরা সকল দ্বিধাদন্দ ভুলে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে কাজ করবো।
তিনি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য বলেন, কোন প্রকার রং ছিটানো, আনন্দ মিছিল, কারো প্রতি রুঢ় আচরণ করা যাবে। সকলকে নফল নামাজ পড়ে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া করতে হবে। কোন প্রকার মানুষের কষ্টের কারণ যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।