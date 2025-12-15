সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:১৪ অপরাহ্ন
গাজীপুর -১ আসনে ধানের শীষের প্রচার প্রচারণায় র‍্যালি

  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধিঃ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গাজীপুর -১ আসনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী মো মজিবুর রহমান এর নির্বাচনী প্রচারণার র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার বিকালে কালিয়াকৈর পৌর বিএনপির নির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য মোতাহার হোসেন এর নেতৃত্ব ওই র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।
র‍্যালিটি কালিয়াকৈর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর সামনে থেকে শুরু করে ঢাকা -টাঙ্গাইল মহাসড়ক প্রদক্ষিন করে কালিয়াকৈর পল্লী বিদুৎ অফিসের সামনে এসে শেষ হয়।
র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক মো শাহলম, উপজেলা যুবদল নেতা জাহিদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাএদলের সদস্য মোজাম্মেল হক শাকিল, উপজেলা যুবদল নেতা মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, শাহিন হোসেন, পৌর সেচ্ছাসেবক দলের নেতা রফিকুল ইসলাম, জেলা ছাএদলের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক জিকু, মহিলা দলের নেত্রী শ্রাবন্তি আক্তার, চাপাইর ইউনিয়ন ছাএদলের যুগ্ম সম্পাদক রাকিব হোসেন প্রমুখ।
এ সময় বক্তারা দেশ, গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিজয় দিবসে আরিফুল হক চৌধুরীর রক্তিম শুভেচ্ছা

ভাষা সৈনিক ডা: আবেদ আলী সাহেবের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী

DYK Radhika Apte Is A Trained Dancer In This Indian Classical Form

Priya Sachdev Kapur Remembers Late Husband Sunjay Kapur On Her Birthday: ‘I Can’t Celebrate My Life Without Him’ | Bollywood News

Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release Date: Harshvardhan Rane–Sonam Bajwa Film To Stream On THIS Platform | Web-series News

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও সিইসি নৈতিকভাবে দায়িত্বে থাকতে পারেন না: নাহিদ

