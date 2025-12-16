গোবিপ্রবি’র স্বাধীনতা দিবস হলে রিডিং রুম উদ্বোধন

গোবিপ্রবি: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবি) স্বাধীনতা দিবস হলে রিডিং রুম উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় হলের প্রভোস্ট আসাদুজ্জামান খানকে নিয়ে রিডিং রুম উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হোসেন উদ্দিন শেখর।
এ সময় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সোহেল হাসান, মানবিকী অনুষদের ডিন মো. আব্দুর রহমান, রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান, প্রক্টর ড. আরিফুজ্জামান রাজীব, হলের সহকারী প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
উদ্বোধন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. হোসেন উদ্দিন শেখর বলেন, আমি এরকম একটা শুভ কাজের শরিক হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। হল প্রভোস্টের আন্তরিকতার কারণে এই রিডিং রুম উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবসময় চায় শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সংকট নিরসনের। কিন্তু লাল ফিতার দৌরাত্মের কারণে সর্বত্র ধীরগতিতে চলতে হচ্ছে। আর্থিক বরাদ্দের জন্য একাধিক ফাইল মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিতে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা এখনো বরাদ্ধ দেয়নি। বরাদ্ধ ছাড়া বড় কাজে হাত দেওয়া সম্ভব না।
এসময় তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্টদের উৎসাহ জোগাতে এবং হলের সেবার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড চালু করা হবে। হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের ভোটের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত প্রভোস্টকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। এতে প্রভোস্টদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্তরিকতা বাড়বে এবং হলের সমস্যা সমাধানে সবাই সচেষ্ট হবে।