গ্রেপ্তার দেখানো হলো সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে – Corporate Sangbad

আইন-আদালত, সর্বশেষ সংবাদ

গ্রেপ্তার দেখানো হলো সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে

  সোমবার, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
কর্পোরেট সংবাদ ডেস্ক: রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় করা একটি মামলায় সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে তাকে আদালতে তোলা হবে। বেলা ৩টার দিকে উত্তরা পশ্চিম থানার একটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) রাতে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে সাংবাদিক আনিস আলমগীর ও অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওনসহ চারজনের বিরুদ্ধে রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এ অভিযোগ দায়ের করেন জুলাই রেভ্যুলেশনারী এলায়েন্সের সংগঠক আরিয়ান আহমেদ। বাকি যাদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে, তারা হলেন—মারিয়া কিশপট্ট ও ইমতু রাতিশ ইমতিয়াজ।

উত্তরা পশ্চিম থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) জুয়েল বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সাংবাদিক আনিস আলমগীর ও মেহের আফরোজ শাওনসহ চারজনের বিরুদ্ধে একসঙ্গেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও তার অনুসারীরা বিভিন্ন কৌশলে ঘাপটি মেরে দেশে অবস্থান করে দেশের স্থিতিশিলতা ও অবকাঠামোকে ধ্বংসের লক্ষ্যে রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করে আসছে।

এতে আরও বলা হয়, বিবাদীরা ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন টেলিভিশনের টকশোতে নিষিদ্ধ সংগঠনকে ফিরিয়ে আনার প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে আসছে। এর মাধ্যমে তারা আওয়ামী লীগকে পুনবার্সনের পাঁয়তারা করে আসছে। বিবাদীদের এসব বিভিন্ন পোস্টের ফলে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা অনুপ্রাণিত হয়ে রাষ্ট্রতে অস্থিতিশীল ও অবকাঠামোকে ধ্বংসের লক্ষ্যে রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে আসছে।

এদিকে, গতকাল রোববার রাতে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজতে নেওয়া হয়েছে সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে। আনিস আলমগীরকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না–এ বিষয়ে রোববার রাতে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) শফিকুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, তার সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানাব। তার সঙ্গে এখনও কথা বলিনি, আমি ডিবি কার্যালয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলব, তারপর বিস্তারিত বলতে পারব।

এর আগে রোববার রাত ৮টার কিছু আগে ধানমণ্ডির একটি জিম থেকে সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে ডিবি সদস্যরা তাদের কার্যালয়ে নিয়ে যায়।

চলতি বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওনকে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হেফাজতে নেয় ডিবি পুলিশ। পরদিন ৭ ফেব্রুয়ারি তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়।





