Advertise here
বৃহস্পতিবার , ৭ আগস্ট ২০২৫ | ২৩শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  অর্থনীতি

গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদ সভা ১২ আগস্ট – Corporate Sangbad

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৭, ২০২৫ ১১:২২ পূর্বাহ্ণ
গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদ সভা ১২ আগস্ট – Corporate Sangbad


Advertise here

পুঁজিবাজার ডেস্ক: দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত কোম্পানি গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটির পর্ষদ সভা ১২ আগস্ট, ২০২৫ বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র অনুযায়ী, সভায় ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে তা প্রকাশ করবে কোম্পানিটি।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কোম্পানিটি ২০০০ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে দেশের প্রধান শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ২০২২ সালে তালিকাভূক্ত হয়েছে। কোম্পানির বর্তমান পরিশোধিত মূলধনের পরিমান ১০৩৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা। কোম্পানির মোট শেয়ার ১০৩ কোটি ৬৮ লাখ ১১ হাজার ৬৭২।

ডিএসই’র তথ্য অনুযায়ি ৩০ জুন, ২০২৫ ইং তারিখে উদ্যোক্তা পরিচালকের হাতে রয়েছে ১৫.৪৩ শতাংশ শেয়ার, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর হাতে রয়েছে ৫৩.৫৯ শতাংশ শেয়ার এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীর হাতে রয়েছে ৩০.৯৮ শতাংশ শেয়ার।

তথ্য অনুসারে, গত বছর কোম্পানিটির শেয়ার দর উঠানামা হয়েছের ৩ টাকা থেকে ৮.৩ টাকার মধ্যে। গতকাল সমাপনি দর ছিল ৩ টাকা এবং আজকের ওপেনিং দর ছিল ৩ টাকা। ২০২২ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়ে কোম্পানিটি বর্তমানে ‘জেড’ ক্যাটাগরিতে অবস্থান করছে।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে জামায়াতিকরণের প্রতিবাদে ছাত্র বিষয়ক উপ-উপদেষ্টার পদত্যাগ
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে জামায়াতিকরণের প্রতিবাদে ছাত্র বিষয়ক উপ-উপদেষ্টার পদত্যাগ
সর্বশেষ সংবাদ
সৌদিতে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন কক্সবাজার মাটি ও মানুষের প্রিয় নেতা সাবেক সংসদ লুৎফুর রহমান কাজল ও পরিবার”
সৌদিতে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন কক্সবাজার মাটি ও মানুষের প্রিয় নেতা সাবেক সংসদ লুৎফুর রহমান কাজল ও পরিবার”
সর্বশেষ সংবাদ
Primary Recruitement Case: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শেষমেশ হাজিরা…, সাতসকালে ইডি দফতরে পৌঁছলেন এই মন্ত্রী! West Bengal Recruitement Scam Case This Minister reached ED Office after he ignores Summon By Central Investigating office | কলকাতা
Primary Recruitement Case: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শেষমেশ হাজিরা…, সাতসকালে ইডি দফতরে পৌঁছলেন এই মন্ত্রী! West Bengal Recruitement Scam Case This Minister reached ED Office after he ignores Summon By Central Investigating office | কলকাতা
সর্বশেষ সংবাদ
গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদ সভা ১২ আগস্ট – Corporate Sangbad
গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদ সভা ১২ আগস্ট – Corporate Sangbad
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা

দেখে নিন আপনার আজকের দিন নিয়ে কী জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা

 ৩০ সেপ্টেম্বরের উপনির্বাচনে লড়বেন মমতা

৩০ সেপ্টেম্বরের উপনির্বাচনে লড়বেন মমতা

 চট্টগ্রাম নগর আ.লীগের সম্মেলনের রোডম্যাপ চায় কেন্দ্র

চট্টগ্রাম নগর আ.লীগের সম্মেলনের রোডম্যাপ চায় কেন্দ্র

 সাবেক প্রতিমন্ত্রী রেদোয়ানের ৩ বছরের কারাদণ্ড – Corporate Sangbad

সাবেক প্রতিমন্ত্রী রেদোয়ানের ৩ বছরের কারাদণ্ড – Corporate Sangbad

 International Cat Day 2021: Dogs vs Cats Debate: A Temporary Trivia or An Everlasting Enigma?

International Cat Day 2021: Dogs vs Cats Debate: A Temporary Trivia or An Everlasting Enigma?

 Alipurduar News: সিকিমে কাজে গিয়ে আর ফেরা হল না ভুটান সীমান্তের শ্রমিকের! শোকে পাথর পরিবার laborer on the bhutan border died while working in sikkim

Alipurduar News: সিকিমে কাজে গিয়ে আর ফেরা হল না ভুটান সীমান্তের শ্রমিকের! শোকে পাথর পরিবার laborer on the bhutan border died while working in sikkim

 কোভিড পুনরুদ্ধার সূচকে ৫ নম্বরে বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে

কোভিড পুনরুদ্ধার সূচকে ৫ নম্বরে বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে

 ঢাকা ডায়িংয়ের মুনাফা বেড়েছে ৫৭ শতাংশ – Corporate Sangbad

ঢাকা ডায়িংয়ের মুনাফা বেড়েছে ৫৭ শতাংশ – Corporate Sangbad

 মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের মশাল মিছিল, শনিবার ‘গুডস হিল’ ঘেরাও

মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের মশাল মিছিল, শনিবার ‘গুডস হিল’ ঘেরাও

 IND vs ENG: ‘They were speaking loudly in Hindi’ – Sachin Tendulkar reveals Shubman Gill-Rishabh Pant’s genius mind game vs England | Cricket News

IND vs ENG: ‘They were speaking loudly in Hindi’ – Sachin Tendulkar reveals Shubman Gill-Rishabh Pant’s genius mind game vs England | Cricket News
Advertise here