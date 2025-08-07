ঘানায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে দুই মন্ত্রীসহ নিহত ৮

ঘানার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এডওয়ার্ড ওমানে বোয়ামাহ ও পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইব্রাহিম মুর্তালা মুহাম্মদসহ আটজন একটি সামরিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঘানার মধ্যাঞ্চলের আশান্তি অঞ্চলে ঘটে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চিফ অব স্টাফ জুলিয়াস ডেব্রাহ একে একটি জাতীয় ট্র্যাজেডি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
ঘানা আর্মড ফোর্সেস জানিয়েছে, দুর্ঘটনাকবলিত জেড নাইন হেলিকপ্টারটি তিনজন ক্রু ও পাঁচজন যাত্রীসহ আক্রা থেকে স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ১২ মিনিটে ওবুয়াসি শহরের উদ্দেশে রওনা দেয়। উদ্দেশ্য ছিল অবৈধ স্বর্ণখনি বন্ধে একটি সরকারি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ।
উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিকপ্টারটি রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় বলে জানানো হয়। এখনও দুর্ঘটনার সঠিক কারণ নিশ্চিত করেনি কর্তৃপক্ষ।
প্রেসিডেন্ট জন ড্রামানি মাহামা ও সরকারের পক্ষ থেকে নিহত সামরিক সদস্যদের প্রতি গভীর শোক জানিয়েছেন চিফ অব স্টাফ। তিনি দেশের সব সরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
নিহতদের মধ্যে আরও রয়েছেন ঘানার উপ-জাতীয় নিরাপত্তা সমন্বয়কারী ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী আলহাজি মুনিরু মুহাম্মদ এবং ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক কংগ্রেস (এনডিসি)-এর ভাইস চেয়ারম্যান স্যামুয়েল সার্পং।
নিহত ক্রু সদস্যরা হলেন- স্কোয়াড্রন লিডার পিটার বাফেমি আনালা, ফ্লাইং অফিসার মানিন টুম-অ্যাম্পাডু এবং সার্জেন্ট আর্নেস্ট অ্যাডো মেনসাহ।
প্রয়াত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বোয়ামাহ এর আগে মাহামার সরকারের অধীনে যোগাযোগ মন্ত্রী এবং পরিবেশ মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে তিনি উত্তর সীমান্তবর্তী বুরকিনা ফাসোতে উত্থান হওয়া জিহাদি তৎপরতা দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এদিকে পরিবেশমন্ত্রী মুহাম্মদ অবৈধ স্বর্ণখনিরবিরুদ্ধে আন্দোলনের সামনের সারির নেতা ছিলেন।