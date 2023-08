ঘুরতে-ঘুরতে পড়ে গেল চাঁদের গর্তে! তড়িঘড়ি নির্দেশ ইসরো-র, ‘বকা’ খেয়েই স্বপথে প্রজ্ঞান – News18 Bangla

চন্দ্রাভিযান সফল হয়েছে ভারতের। চলতি মাসের ২৩ অগাস্ট, বুধবার সন্ধ‍্যায় চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রেখেছে চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম। পরের দিন, ২৪ অগাস্ট বৃহস্পতিবার সকালে তার পেট থেকে বেরিয়ে পড়েছে রোভার প্রজ্ঞানও। ইসরোর বিজ্ঞানীদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে কাজ শুরু করেছে বিক্রম ও প্রজ্ঞান। এরই মধ্যে আজ আরও এক সুখবর দিল ইসরো।

স্পেস এজেন্সি ইসরো, X (আগের ট‍্যুইটারে) কয়েকটি ছবি শেয়ার করে লিখেছে, ‘২৭ অগাস্ট, ২০২৩-এ, রোভারটি তার অবস্থান থেকে 3 মিটার এগিয়ে একটি ৪-মিটার ব্যাসের গর্তের মধ্যে এসে পড়ে। রোভারটিকে আসল পথে ফেরাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখন নিরাপদে তা একটি নতুন পথে ধরে এগোচ্ছে।’

Chandrayaan-3 Mission:

On August 27, 2023, the Rover came across a 4-meter diameter crater positioned 3 meters ahead of its location.

The Rover was commanded to retrace the path.

It’s now safely heading on a new path.#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/QfOmqDYvSF

— ISRO (@isro) August 28, 2023