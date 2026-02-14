শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৬:২৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
টাঙ্গাইল-৬ আসনে পাঁচ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি কমলগঞ্জের রেল ক্রসিং এলাকা থেকে কেটে নেয়া গাছ উদ্ধার James Van Der Beek’s Family Calls $2M Fundraiser ‘A Light’ After Actor’s Death At 48 | Hollywood News কুলাউড়ায় সাবেক এমপিসহ ৫ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত লক্ষ্মীপুরে ৪টি আসনের ২১ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত রাবি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ T20 World Cup: Saiteja Mukkamalla, Harmeet Singh shine as USA register first T20I win over Netherlands | Cricket News জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম ডক্টর হামিদুর রহমান আজাদ এর কৃতজ্ঞতা
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৫৯ সময় দেখুন
চট্টগ্রাম-১৩ আসনের এমপি সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী করার দাবি

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি :

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য আলহাজ্ব সরওয়ার জামাল নিজামকে মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন আপামর সাধারণ। তারা বলেন, দক্ষিণ চট্টগ্রামে বিএনপির প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা হিসেবে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক অবদান বিবেচনায় নিয়ে তাঁকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া উচিত।

সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রায় ৭৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এই আসনে ধানের শীষ প্রতীকে চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার রেকর্ডও গড়েছেন তিনি। স্থানীয় নেতাকর্মীদের দাবি, এই বিপুল ভোটের ব্যবধান জনসমর্থনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

এছাড়াও কর্ণফুলী টানেল জনপদের আনোয়ারা ও শিল্পায়ন, কর্ণফুলী নদীভিত্তিক উন্নয়ন এবং উপকূলীয় এলাকার অবকাঠামোগত অগ্রগতির জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ নেতৃত্ব প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে সরওয়ার জামাল নিজামের অভিজ্ঞতা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস।

আনোয়ারা-কর্ণফুলীর আপামর সাধারণের দাবি, সরওয়ার জামাল নিজাম দীর্ঘদিন ধরে দলের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ চট্টগ্রামে দল সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়েছে। তাই তাঁকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করলে এলাকাবাসীর উন্নয়ন কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
টাঙ্গাইল-৬ আসনে পাঁচ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

টাঙ্গাইল-৬ আসনে পাঁচ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

কমলগঞ্জের রেল ক্রসিং এলাকা থেকে কেটে নেয়া গাছ উদ্ধার

কমলগঞ্জের রেল ক্রসিং এলাকা থেকে কেটে নেয়া গাছ উদ্ধার

James Van Der Beek’s Family Calls M Fundraiser ‘A Light’ After Actor’s Death At 48 | Hollywood News

James Van Der Beek’s Family Calls $2M Fundraiser ‘A Light’ After Actor’s Death At 48 | Hollywood News

কুলাউড়ায় সাবেক এমপিসহ ৫ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত

কুলাউড়ায় সাবেক এমপিসহ ৫ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত

লক্ষ্মীপুরে ৪টি আসনের ২১ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

লক্ষ্মীপুরে ৪টি আসনের ২১ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

রাবি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ

রাবি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ

ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
‘জামায়াত আমিরের এক্স আইডি হ্যাকে ছরওয়ারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ আছে’
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা
চট্টগ্রাম-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
Civil Coalition Issues Statement at Joint Press Conference, Warning Government Remarks on Specific Religions Risk Promoting Hatred and Abuse of State Power
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে কি কি পাচ্ছেন?
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতলে কি কি পাচ্ছেন?
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
টাঙ্গাইল-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে সালাম পিন্টুর নির্বাচনী জনসভা
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
Bangladesh Peace Education Cooperation Online Forum Held Discussion on Social Integration through Education and Strengthening Peace Capabilities of Future Generations
জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম
জামালপুর-৪ আসনে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, কোনো কেন্দ্রেই হারেননি বিএনপির শামীম
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
কাপ্তাই উন্নয়নে তিন প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণায় এম এ বাসার
ভোটের ছুটিতে বাড়ি ফেরার ঢল ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে উপচে পড়া ভিড় বাড়তি ভাড়া আদায়,তীব্র যানজট
ভোটের ছুটিতে বাড়ি ফেরার ঢল ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে উপচে পড়া ভিড় বাড়তি ভাড়া আদায়,তীব্র যানজট
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST