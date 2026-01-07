বুধবার, ০৭ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:০৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Throwback To When BLACKPINK’s Rose Questioned Marriage And Said ‘Happy Being Single’ | Korean News ‘What is the fault of that poor player?’: Omar Abdullah questions Mustafizur Rahman’s IPL exit Nagarjuna’s Annapurna Studios Onboards Colourist Andreas Brueckl of Paatal Lok, Jailer | Telugu Cinema News Samantha Ruth Prabhu’s First Look From Maa Inti Bangaram Out; Trailer To Release On THIS Date | Telugu Cinema News BPL controversy! ‘Cricket deserves truth’: Indian presenter Ridhima Pathak breaks silence on her Bangladesh Premier League exit | Cricket News বিদায়ী প্রধান শিক্ষক নিজের কাবিনের জমিতে বিদ্যালয় কমলগঞ্জে ৫৪-তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন চলছে জকসুর ভোট গণনা, ফল ঘোষণা হবে কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে Ashes: Ben Stokes limps off injured with adductor concern on Day 4 at SCG | Cricket News তারেক রহমানের নিরাপত্তা ও প্রটোকল টিমে ৩ নতুন নিয়োগ
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

চলছে জকসুর ভোট গণনা, ফল ঘোষণা হবে কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ৭ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৮ সময় দেখুন
চলছে জকসুর ভোট গণনা, ফল ঘোষণা হবে কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে


জবি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর বর্তমানে ভোট গণনা চলছে। কেন্দ্রীয় প্রধান ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারসহ প্রার্থী ও এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভোট গণনার কাজ শেষ হলে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তন থেকে।

ভোট গণনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরে ও বাইরে তিনটি বড় পর্দায় সরাসরি ভোট গণনার দৃশ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। সরেজমিনে দেখা গেছে, দীর্ঘ অপেক্ষায় প্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা বড় পর্দার সামনে অবস্থান নিয়ে ভোট গণনার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন।

এদিকে তিনটি ওএমআর মেশিনে ভোট গণনার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি কেন্দ্রের ভোট গণনা মাগরিবের নামাজের পর শুরু হলেও কিছুক্ষণ পর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে একটি ওএমআর মেশিন বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভোট গণনায় কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিটি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় প্রধান, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও এজেন্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, ভোটগ্রহণের জন্য মোট ৩৯টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এসব কেন্দ্রে ১৭৮টি বুথ বসানো হয়। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ৩৮টি কেন্দ্র এবং একটি হল সংসদের জন্য পৃথক একটি কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এবারের জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ১৬ হাজার ৪৪৫ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৮ হাজার ৪৭৯ জন এবং পুরুষ ভোটার ৮ হাজার ১৭০ জন। কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট প্রার্থী ছিলেন ১৮৭ জন।

ভোট কাস্টিং প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সদস্য ড. জুলফিকার মাহমুদ জানান, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কেন্দ্রীয় সংসদে প্রায় ৬৫ শতাংশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র হল সংসদে প্রায় ৭৭ শতাংশ ভোট পড়েছে।

এদিকে সারাদিন বিভিন্ন প্যানেলের পাল্টাপাল্টা অভিযোগ ও দোষারোপের মধ্য দিয়ে ভোটগ্রহণ চললেও কোনো প্যানেল বা প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াননি। নির্বাচন শেষে শিক্ষক সমিতি এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, নির্বাচনে বড় ধরনের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি এবং সার্বিকভাবে সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। তারা আরও জানান, ভোট চলাকালে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানানো হলে কমিশন দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে।

ভোট পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল) জানায়, সকালে বই আকারে প্যানেল প্রার্থীদের তালিকা বিতরণের অভিযোগ উঠলেও বিষয়টি জানার পর নির্বাচন কমিশন তা সরিয়ে নেয়। ইউটিএল নির্বাচনকে সামগ্রিকভাবে সুষ্ঠু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ ডিসেম্বর জকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর কারণে জরুরি সিন্ডিকেট সভার মাধ্যমে নির্বাচন স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে ৬ জানুয়ারি পুনরায় জকসু নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
জকসুতে ৪ বিভাগের ফলাফল প্রকাশ, এগিয়ে শিবির

জকসুতে ৪ বিভাগের ফলাফল প্রকাশ, এগিয়ে শিবির

ইউএনডিপি-গ্রামীণফোন ‘ফিউচারনেশন’-এ যুক্ত হলো ইউআইটিএস

ইউএনডিপি-গ্রামীণফোন ‘ফিউচারনেশন’-এ যুক্ত হলো ইউআইটিএস

ভোটগ্রহণ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে: জবি ইউটিএল চ্যাপ্টার

ভোটগ্রহণ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে: জবি ইউটিএল চ্যাপ্টার

জকসু নির্বাচনের সব সমস্যা সমাধানে নির্বাচন কমিশন সফল: জবি শিক্ষক সমিতি

জকসু নির্বাচনের সব সমস্যা সমাধানে নির্বাচন কমিশন সফল: জবি শিক্ষক সমিতি

ভোট নিয়ে প্যানেলগুলোর পালটাপালটি অভিযোগ

ভোট নিয়ে প্যানেলগুলোর পালটাপালটি অভিযোগ

বেলা বাড়ার সঙ্গে বাড়ছে ভোটারদের ভিড়

বেলা বাড়ার সঙ্গে বাড়ছে ভোটারদের ভিড়

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST