চিরকুট লিখে রাবি শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

রাবি: চিরকুটে ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী না’ লিখে আত্মহত্যা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০১৯-২০২০ সেশনের (৬৭তম ব্যাচ) শিক্ষার্থী সোনিয়া সুলতানা।
বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ৬ টার দিকে রাজশাহী মহানগরীর মতিহার থানাধীন মির্জাপুরস্থ ইসলাম টাওয়ার আবাসিক ভবনের ৭ তলা থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।
এসময় তার রুমে দুইটি চিরকুট পাওয়া গেছে। চিরকুটে লেখা ছিল- ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী না। আমার যেন পোস্টমর্টেম করা না হয়। আব্বু-আম্মু ধ্রুবতাঁরা আমি খুব ভালোবাসি। আমাকে ক্ষমা করে দিও। আল্লাহকে বলো আমাকে মাফ করে দিতে।’
অন্য একটি চিরকুটে লেখা ছিল- ‘আমি খুব করে বাঁচতে চেয়েছি বিশ্বাস করো তোমরা। কিন্তু নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আর পেরে উঠলাম না। আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দিও।’
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ‘ঘটনা শোনার পরেই আমরা সেখানে যাই। তবে মৃত্যুর কোনো সঠিক কারণ আমরা জানতে পারিনি। এছাড়াও পুলিশও আমাদের কোনো কিছু জানাতে পারেনি। হয়তো কিছু পরে আমরা জানতে পারব।’
মতিহার থানার ওসি আব্দুল মালিক বলেন, ‘আমরা সকালে সেই মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করেছি। ওড়না পেচানো অবস্থায় ছিল। এই ঘটনা নিয়ে তার বাবা একটি মামলা করেছেন। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’