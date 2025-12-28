চেম্বার অব কমার্সের নারী উদ্যোক্তা মেলা সম্পন্ন রাঙ্গামাটিতে নারীদের আয় বাড়ছে, স্বাবলম্বীর পথে পাহাড়ি সমাজ

আহমদ বিলাল খান
রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে রাঙ্গামাটি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে আয়োজিত ৯ দিনব্যাপী নারী উদ্যোক্তা মেলা–২০২৫। এই আয়োজনের মাধ্যমে পাহাড়ি অঞ্চলের বহু নারী নিয়মিত আয়ের সুযোগ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন অংশগ্রহণকারীরা। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাত ৯টায় রাঙ্গামাটি চেম্বার ভবনে সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেলার সফল সমাপ্তি ঘটে।
সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি এডভোকেট মামুনুর রশীদ মামুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন চেম্বারের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আলী বাবর এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, রাঙ্গামাটির ব্যবস্থাপক অলোক বিকাশ চাকমা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নারী উদ্যোক্তা মেলার আহ্বায়ক ও চেম্বারের সহ-সভাপতি নেছার আহমেদ।
বক্তারা বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের নারীরা দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও নিজেরা কিছু করার চেষ্টা করে আসছেন। এই মেলার মাধ্যমে তারা নিজ হাতে তৈরি পণ্য সরাসরি ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন। এতে অনেক নারীর জন্য স্থায়ী আয়ের পথ তৈরি হয়েছে, যা তাদের পরিবারে স্বচ্ছলতা আনতে সহায়ক হচ্ছে।
মেলায় অংশ নেওয়া নারী উদ্যোক্তারা জানান, এ ধরনের আয়োজন তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। আগে সীমিত পরিসরে কাজ করলেও এখন তারা বড় বাজারে পণ্য বিক্রির সাহস পাচ্ছেন। উদ্যোক্তাদের মতে, নিয়মিত আয় শুরু হওয়ায় সংসারের খরচ চালানো, সন্তানদের পড়াশোনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা সহজ হচ্ছে।
নয় দিনব্যাপী এই আয়োজনে পার্বত্য নারীদের তৈরি হস্তশিল্প, পোশাক, নকশিকাঁথা, বাঁশ ও কাঠের সামগ্রী এবং ঘরোয়া খাদ্যপণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়। প্রতিদিনই মেলায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।
সমাপনী অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে নারী উদ্যোক্তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীরা জানান, রাঙ্গামাটি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির এই উদ্যোগ নারীদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকলে পার্বত্য নারীরা আরও শক্ত অবস্থানে পৌঁছাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।