ছাত্রসংসদ নির্বাচনের কারণে বেরোবিতে পেছালো শীতকালীন ছুটি

রংপুর: প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ছাত্র সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে শীতকালীন ছুটির তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। একাডেমিক কাউন্সিলের ৫৫তম সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ক্লাস ছুটি ১৮ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত এবং অফিস ছুটি ২০ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হবে।
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি ও আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৯ ডিসেম্বর।
উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শওকাত আলীর সভাপতিত্বে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
অফিস আদেশে বলা হয়েছে, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সাফল্য নিশ্চিত করতে এই পরিবর্তন জরুরি। প্রথম থেকে ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা সমাবর্তনে নিবন্ধন করে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
উপাচার্য বলেন, ‘এটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বকে সম্মানিত করার পাশাপাশি একাডেমিক ক্যালেন্ডারকে আরও কার্যকর করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।’
উল্লেখ্য, পূর্বে শীতকালীন ছুটি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল, যা ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তফসিলের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করছিল। ১৮ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণের তফসিল ২৯ ডিসেম্বর ঘোষণা করলে শিক্ষার্থীরা প্রথম সপ্তাহের জন্য ছুটির পরিবর্তন দাবি করেন। এর ফলে একাডেমিক কাউন্সিল জানুয়ারিতে ছুটি সরানোর সিদ্ধান্ত নেয়, যা নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করবে।
শিক্ষার্থী নেতা শামসুর রহমান বলেন, ‘ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও সমাবর্তন একসঙ্গে হওয়ায় ২০০৮ সালের প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে। সমাবর্তনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার।’
উপাচার্য আরও জানান, ‘সমাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাফল্য উদযাপন করা হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রেরণা যুগানো হবে। ছুটির পরিবর্তন ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও সমাবর্তন উভয় অনুষ্ঠানকে বাধাহীন করবে।’