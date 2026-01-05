সোমবার, ০৫ জানুয়ারী ২০২৬, ০৫:১৭ অপরাহ্ন
জকসুতে ডেমো ভোট গণনায় অসংগতির অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের

  সোমবার, ৫ জানুয়ারী, ২০২৬
জকসুতে ডেমো ভোট গণনায় অসংগতির অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের


জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ব্যবহৃত ভোট গণনা মেশিনে ডেমো ভোটের ফলাফলে অসংগতির অভিযোগ তুলেছে ছাত্রদল ও ছাত্রঅধিকার সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিক ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন প্যানেলের নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের এজিএস পদপ্রার্থী বিএম আতিকুর রহমান তানজিল বলেন, ‘আমাদের একটি মিটিংয়ে ডাকা হয়েছিল, যেখানে বিভিন্ন প্যানেলের প্রতিনিধি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সামনে ডেমো ভোট গণনা দেখানো হয়। সেখানে আমরা স্পষ্ট অসংগতি লক্ষ্য করি। একটি মেশিনে এক ধরনের ফলাফল, অন্য মেশিনে ভিন্ন ফলাফল দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা জানান, সেনসিটিভিটি কম-বেশি হওয়ার কারণে এমন হতে পারে এবং ভোট গণনায় দুই শতাংশ পর্যন্ত পার্থক্য থাকতে পারে।’

তিনি আরও বলেন, ‘একটি ব্যালট পেপার আমাদের সামনে আনা হয়, যেখানে একটি নির্দিষ্ট প্যানেলের সব ঘরে দাগ দেওয়া ছিল। অথচ আমাদের জানানো হয়েছিল নতুন ব্যালট দেওয়া হবে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রশ্ন তুললেও সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। আমরা জানতে পেরেছি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন পরিচালনাকারী একটি কোম্পানিকেও এখানে যুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের কাছে আমাদের প্রশ্ন— কেন এই বিতর্কিত মেশিন ও কোম্পানি নির্বাচন পরিচালনায় আনা হলো?’

প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী একেএম রাকিব বলেন, ‘আমরা সকল দল-মত নির্বিশেষে একটি নির্বাচন চেয়েছি। শিক্ষার্থীদের গণতন্ত্র উপহার দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই প্রশাসন আগেই একবার নির্বাচন স্থগিত করেছিল। একটি গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে অন্য প্যানেল ও একটি পক্ষকে দায়ী করছে। এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতিও তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘মেশিনের মাধ্যমে ভোট গণনা নিয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনেও সমালোচনা হয়েছে। যখন অন্য জায়গায় এ নিয়ে সমস্যা দেখা গেছে, তখন বিকল্প পদ্ধতি বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দেয়নি।’

নির্বাচন প্রসঙ্গে প্যানেলের সদস্যরা জানান, আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করবো।

উল্লেখ্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে প্রশাসন। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে গত ৩০ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণের তারিখ নির্ধারিত থাকলেও বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকালের কারণে জকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল।





