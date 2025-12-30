জকসু নির্বাচন স্থগিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জবি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচন-২০২৫ স্থগিতে ভিসি ভবন অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রনেতারা ভিসি ভবন অবরুদ্ধ করেন।
এ সময় তারা- ‘হটকারি ডিসিশন’; ‘মানি না মানব না, প্রশাসনের গদিতে আগুন জ্বালাও একসাথে’; ‘জকসু, জকসু, জকসু’; ‘দালালি না জকসু’; ‘জকসু জকসু’; ‘জকসু আমার অধিকার’, ‘রুখে দেওয়ার সার্ধ কার’ স্লোগানে মুখরিত করেন ক্যাম্পাস।
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের জেনারেল সেক্রেটারি ও শিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের জিএস প্রার্থী আব্দুল আলিম আরিফ বলেন, ‘খালেদা জিয়ার মৃত্যুর দিনটি জকসুর মাধ্যমে উপহার দেওয়া যেতো। গণতান্ত্রিক চর্চার এইদিনের নির্বাচন জাতি আজীবন মনে রাখতো। শোকের অজুহাতে শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার স্থগিত করা যায় না। আজকেই জকসু দিতে হবে।’
ভিপি প্রার্থী একেএম রাকিব বলেন, ‘প্রশাসন আজ নির্বাচন না দিলে তাদের চেয়ার ছেড়ে দিতে হবে। একটি নির্বাচনের জন্য শিক্ষার্থীরা বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছে। ভোটের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর শেষ মুহূর্তে এভাবে নির্বাচন স্থগিত করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি শিক্ষার্থীদের অধিকার হরণের শামিল।’