সোমবার, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:২৭ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
জবিতে আত্মহত্যা সচেতনতা ও প্রতিরোধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি পেল বিএনপি 1st T20I: Jemimah Rodrigues shines as Indian women defeat Sri Lanka to go 1-0 up in five-match series | Cricket News বাকেরগঞ্জে গারুরিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মি তারবিয়াত অনুষ্ঠিত গাজীপুর-১ আসনে ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থীর সাথে কালিয়াকৈর মৎস্য আড়তদার ব্যবসায়ীদের মতবিনিময় রক্তসৈনিক কুড়িকাহনিয়া ইউনিয়ন শাখার পাঁচবছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন Record! Smriti Mandhana creates history, becomes first Indian woman cricketer to … | Cricket News Bigg Boss Telugu 9 Winner Announced: Kalyan Padala Takes Home Trophy And Rs 35 Lakh, Thanuja Runner-Up | Telugu Cinema News Samantha Ruth Prabhu Mobbed By Crowd In Hyderabad; Dhurandhar Director Lauds Ram Gopal Varma For Taking Risks | Bollywood News Kate Winslet ‘Desperately’ Tried To Recast Herself In Directorial Debut Goodbye June, Here’s Why | Hollywood News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

জবিতে আত্মহত্যা সচেতনতা ও প্রতিরোধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৫ সময় দেখুন
জবিতে আত্মহত্যা সচেতনতা ও প্রতিরোধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত


জবি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ‘আত্মহত্যার চিন্তা এবং প্রতিরোধ: দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপট’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে আত্মহত্যার চিন্তা ও প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনায় দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এতে অংশ নেন।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), হিট সাব-প্রজেক্ট (পিন-১২১৭৫) এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে সেমিনারটির আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লাইফ এনফ আর্থ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মল্লিক আকরাম হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় মানসিক স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় হয়ে উঠেছে। আত্মহত্যা প্রতিরোধে গবেষণাভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. নরেন্দ্র সিং থাগুন্না। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় আত্মহত্যার চিন্তার কারণগুলো তুলে ধরেন। একই সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিদ্যমান সামাজিক কলঙ্ক দূর করা এবং কার্যকর প্রতিরোধ কাঠামো গড়ে তুলতে আঞ্চলিক ও আন্তঃদেশীয় একাডেমিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেন।

সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন হিট সাব প্রজেক্ট এর এসপিএম ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আসোক কুমার সাহা। তিনি হিট সাব-প্রজেক্টের লক্ষ্য ও কার্যক্রম তুলে ধরে মানসিক স্বাস্থ্য গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং হস্তক্ষেপমূলক উদ্যোগ জোরদারের কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন হিট সাব প্রজেক্ট এর , এএসপিএম অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুদ্দিন, অধ্যাপক ড. নূর মুহাম্মদ ও এসপিএমটি হিট সাব-প্রজেক্টের সদস্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আকরাম উজ্জামান এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফাতেমা-তুজ-জোহরা বিনতে জামান। তারা আত্মহত্যার ঝুঁকি, প্রতিরোধের উপায়, ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা ও নীতিগত করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক ড. সামসাদ আফরিন হিমি। অনুষ্ঠানে বক্তারা আত্মহত্যা প্রতিরোধে গবেষণা জোরদার, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
আচরণবিধি লঙ্ঘন করে চলছে রঙিন প্রচারপত্র বিতরণ !

আচরণবিধি লঙ্ঘন করে চলছে রঙিন প্রচারপত্র বিতরণ !

ঢাবির ২ হলের নাম পরিবর্তন করতে ভিসি অফিসে ডাকসু নেতারা

ঢাবির ২ হলের নাম পরিবর্তন করতে ভিসি অফিসে ডাকসু নেতারা

রাবি বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের সভাপতি শহীদ ইকবাল, সম্পাদক মাহবুব

রাবি বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের সভাপতি শহীদ ইকবাল, সম্পাদক মাহবুব

ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর

ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর

আলোচনা ছাড়াই কর্মসূচি দেওয়ার অভিযোগ ডাকসুর বিরুদ্ধে

আলোচনা ছাড়াই কর্মসূচি দেওয়ার অভিযোগ ডাকসুর বিরুদ্ধে

গোবিপ্রবিতে শহিদ হাদির গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিল

গোবিপ্রবিতে শহিদ হাদির গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিল

জবিতে আত্মহত্যা সচেতনতা ও প্রতিরোধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত
জবিতে আত্মহত্যা সচেতনতা ও প্রতিরোধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত
তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি পেল বিএনপি
তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি পেল বিএনপি
1st T20I: Jemimah Rodrigues shines as Indian women defeat Sri Lanka to go 1-0 up in five-match series | Cricket News
1st T20I: Jemimah Rodrigues shines as Indian women defeat Sri Lanka to go 1-0 up in five-match series | Cricket News
বাকেরগঞ্জে গারুরিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মি তারবিয়াত অনুষ্ঠিত
বাকেরগঞ্জে গারুরিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মি তারবিয়াত অনুষ্ঠিত
গাজীপুর-১ আসনে ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থীর সাথে কালিয়াকৈর মৎস্য আড়তদার ব্যবসায়ীদের মতবিনিময়
গাজীপুর-১ আসনে ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থীর সাথে কালিয়াকৈর মৎস্য আড়তদার ব্যবসায়ীদের মতবিনিময়
রক্তসৈনিক কুড়িকাহনিয়া ইউনিয়ন শাখার পাঁচবছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন
রক্তসৈনিক কুড়িকাহনিয়া ইউনিয়ন শাখার পাঁচবছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন
Record! Smriti Mandhana creates history, becomes first Indian woman cricketer to … | Cricket News
Record! Smriti Mandhana creates history, becomes first Indian woman cricketer to … | Cricket News
Bigg Boss Telugu 9 Winner Announced: Kalyan Padala Takes Home Trophy And Rs 35 Lakh, Thanuja Runner-Up | Telugu Cinema News
Bigg Boss Telugu 9 Winner Announced: Kalyan Padala Takes Home Trophy And Rs 35 Lakh, Thanuja Runner-Up | Telugu Cinema News
Samantha Ruth Prabhu Mobbed By Crowd In Hyderabad; Dhurandhar Director Lauds Ram Gopal Varma For Taking Risks | Bollywood News
Samantha Ruth Prabhu Mobbed By Crowd In Hyderabad; Dhurandhar Director Lauds Ram Gopal Varma For Taking Risks | Bollywood News
Kate Winslet ‘Desperately’ Tried To Recast Herself In Directorial Debut Goodbye June, Here’s Why | Hollywood News
Kate Winslet ‘Desperately’ Tried To Recast Herself In Directorial Debut Goodbye June, Here’s Why | Hollywood News
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST