শুক্রবার , ৮ আগস্ট ২০২৫ | ২৪শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  শিক্ষা

জবি প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক সারাবাংলার শুভ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৮, ২০২৫ ৬:৪১ অপরাহ্ণ
জবি প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক সারাবাংলার শুভ


ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের (জবি প্রেসক্লাব) ২০২৫-২৬ মেয়াদের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সারাবাংলা ডটনেটের বিশ্ববিদ্যালয় করেসপন্ডেন্ট আবু সুফিয়ান সরকার শুভ।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেল ৪টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাহিদুল ইসলাম সাদেক এ ফলাফল ঘোষণা করেন।

ফলাফল ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন জবি প্রেসক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা রাকিবুল ইসলাম রাকিব, উপদেষ্টা নোমান আল আব্দুল্লাহ, রায়হান উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, আরমান হাসান, সদ্য সাবেক সভাপতি সুবর্ণ আসসাইফ, সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহনাফ ফাইয়াজ, নতুন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনের সদস্যরা।

নতুন কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক সংবাদ-এর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মো. মেহেদী হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন প্রতিদিনের বাংলাদেশ-এর প্রতিবেদক ইউছুব ওসমান।

এছাড়াও নির্বাচিত অন্যরা হলেন—সহ-সভাপতি: শেখ শাহরিয়ার হোসেন (ঢাকা টাইমস), যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক: রিদুয়ান ইসলাম (চ্যানেল আই অনলাইন), দপ্তর, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক: ফাতেমা আলী (দেশ রূপান্তর), অর্থ সম্পাদক: সোহানুর রহমান (বার্তা২৪), কার্যনির্বাহী সদস্য: লিমন ইসলাম (রাইজিংবিডি) ও জুনায়েদ মাসুদ (দ্য ডেইলি ক্যাম্পাস)।

নির্বাচন কমিশনার জাহিদুল ইসলাম সাদেক বলেন, ‘সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। আশা করি, নতুন নেতৃত্ব বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দেশ ও জাতির কল্যাণেও অবদান রাখবে।’





Source link

