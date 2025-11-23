জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনায় জবি বন্ধ ঘোষণা

জবি: ভূমিকম্প পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) সকল ক্লাস ও পরীক্ষা সোমবার (২৪ নভেম্বর) থেকে স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়।
সভায় ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন, সকল অনুষদের ডীন, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, রেজিস্ট্রার, বিভাগীয় চেয়ারম্যানরা, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (জকসু) এবং প্রক্টর উপস্থিত ছিলেন।
সভায় সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনায় তাদের সার্বিক নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ঝুঁকি নিরূপণ ও ক্যাম্পাস পরিস্থিতি যাচাইয়ের স্বার্থে আগামী ২৭ নভেম্বর ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এ ছাড়া আগামীকাল ২৪ নভেম্বর (সোমবার) সকাল ১০টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র আবাসিক হল, নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়।
সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ৩০ নভেম্বর (রোববার) থেকে ৪ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত হবে।
উল্লেখিত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও উন্মুক্ত লাইব্রেরি এবং শিক্ষার্থীদের পরিবহন সেবা বন্ধ থাকবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসসমূহ যথারীতি খোলা থাকবে। এছাড়া, জকসু নির্বাচন কার্যক্রম বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জকসু নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করবে বলে জানানো হয়েছে।