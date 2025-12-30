জাতি হারালো এক অবিস্মরণীয় নেত্রী – হাবীব আজম

আহমদ বিলাল খান
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. হাবীব আজম বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
বেগম খালেদা জিয়া আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
এক শোকবার্তায় হাবীব আজম বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাতি এক অগ্রগণ্য, দূরদর্শী ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হারালো। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বহুদলীয় রাজনৈতিক চর্চা এবং জনগণের অধিকার আদায়ে তাঁর ভূমিকা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
হাবীব আজম আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান চিরস্মরণীয়। বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে তাঁর সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও গৃহীত পদক্ষেপ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে আরও সুদৃঢ় করেছে।
শোকবার্তায় হাবীব আজম বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।